10ccの創設メンバーでもあるソングライター グレアム・グールドマンが、ソロ公演『Heart Full of Songs』をビルボードライブ東京、横浜で開催。ビルボードライブへのソロ登場は初となる。

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グールドマンは1960年代よりキャリアをスタートさせ、The Yardbirds「For Your Love」、The Hollies「Bus Stop」、Herman's Hermits「No Milk Today」、Jeff Beck「Tallyman」など、ブリティッシュインヴェイジョン期を代表する楽曲を数多く手掛けてきた人物。1972年には10ccを結成し、「I'm Not In Love」「The Things We Do For Love」「Dreadlock Holiday」といったヒット曲を発表している。

本公演では、10ccでの代表曲に加え、The Hollies、Herman's Hermits、The Yardbirdsへの提供曲、さらにAndrew Goldとのユニット Wax時代の楽曲まで、半世紀以上にわたるソングライティングカタログが披露される。

バンドメンバーには、現在の10ccのメンバーであるキース・ヘイマンとベン・ストーン、そしてイアン・ホーナルがELOの活動に参加していた昨年に10ccへ加入したアンディ・パークが名を連ねる。

（文＝リアルサウンド編集部）