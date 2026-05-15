度重なる怪我を乗り越え、北中米W杯のメンバー入りを果たした冨安。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

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　日本サッカー協会は５月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に向けた日本代表メンバー26名を発表。オランダリーグのアヤックスに所属する冨安健洋が選ばれた。

　度重なる怪我に苦しんできた27歳のDFは今年３月、１年９か月ぶりに森保ジャパンに選出されたが、怪我のため参加を辞退していた。
 
　冨安は今回のメンバー発表後、所属事務所を通じて以下の通りコメントを公表した。

「たくさんの人に支えられてきたからこそ今の自分がいます。ワールドカップという舞台に立ちたくても立てない選手もいる中で、選出してもらったこと、そこに責任を感じながら日本のサポーターの為にプレーします。楽しむことを決して忘れず、日本の目標である優勝に貢献できるよう、今僕が持っているすべてを出し切ります」

　強い覚悟を持って自身２度目のW杯に臨む冨安。その活躍に期待したい。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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