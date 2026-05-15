「W杯という舞台に立ちたくても立てない選手もいる」度重なる怪我を乗り越え――冨安健洋の覚悟「優勝に貢献できるよう、すべてを出し切ります」

「W杯という舞台に立ちたくても立てない選手もいる」度重なる怪我を乗り越え――冨安健洋の覚悟「優勝に貢献できるよう、すべてを出し切ります」