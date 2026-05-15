各分野で人手不足が叫ばれる中、県民の安全安心を守る警察官も年々志す人が減少しています。こうした中、優秀な人材を発掘していこうと山形県警察本部は「特任リクルーター」を任命しました。任命されたのは若手警察官たちです。

【写真を見る】任務は「優秀な人材をみつけること」 若手警察官たちが“特任リクルーター”に任命（山形）

山形警察署 駅前交番 中里菜睦 巡査「警察の仕事の魅力を自らの経験や実感をもとに熱く伝え、積極的に募集活動を推進します」

今月１３日、県警察本部で行われたのは「特任リクルーター」の任命式です。

交付されたのは若手警察官や職員。全国的に警察官を志す人が減る中、優秀な人材をみつけ、警察官を目指すよう働きかけるのが任務です。

■警察官試験の受験者数はここ１０年で３分の１に…

県警によりますと、昨年度の警察官試験の受験者は２１２人で、１０年前の受験者数７１２人に比べ３分の１以下となっています。

こうした中、県警では優秀な人材を確保しようと、２０１６年から若手警察官を「特任リクルーター」に任命する取り組みを始めました。

リクルーターとなった警察官らは出身校などを訪問し、学生たちに対し募集活動を行うほか、就職イベントなどに参加しています。こうした活動に触れ、警察官を志した人材も少なくないということです。

■任命された「特任リクルーター」の声

今年は若手警察官と職員あわせて１２２人が任命され、田島透警務部長から指定書が交付されました。

酒田警察署 地域課 横尾岳春 巡査「周りの人に誇れる仕事だと思う。警察官の良さを若い高校生や大学生に伝えられたらいいと思う」

山形警察署 駅前交番 中里菜睦 巡査「警察官にしかできない仕事はたくさんあると思うので、そうした仕事ができるのが一番の魅力。私は高校を卒業してすぐに警察官になったので、母校の高校に行って募集活動をしていきたい」

県警察本部 警務部警務課 渡辺久輝 人事調査官「優秀な人材を確保するということが県民の安心安全の確保につながる。警察を身近に感じてもらって就職先の一つとして選択してもらえるように一生懸命活動していただきたい」

県警では来年度、およそ７０人の採用を予定しているということです。