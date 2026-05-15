「こんなに緊張したことはないというくらい緊張しました」長友佑都が５大会連続のW杯メンバー入りに真情を吐露【日本代表】
2026年５月15日、北中米ワールドカップを戦う日本代表のメンバーに長友佑都（FC東京）が選出された。日本人初の５大会連続W杯メンバー入りを受け、本人は「こんなに緊張したことはないというくらい緊張しました」と真情を吐露した。
「ありきたりかもしれませんが、選出していただき本当に感謝の気持ちがすごく出てきました。家族もそうですし、FC東京のチームメイト、スタッフも含めてファン・サポーターのみなさんの声もそうですが、本当にみなさんの支えがなかったらここまで来ることはできませんでした。もう感謝しか出てきません。本当に『ありがとう』ということを、みなさんに伝えたいです」
ようやくスタートラインに立った39歳のベテラン。ワールドカップ本大会に向けて「優勝が目標」と断言しつつ、「強い信念を持って、覚悟を持って戦いたいと思います」と意気込んだ。
そしてFC東京のファン・サポーターへ改めて“感謝”を述べている。
「僕が2021シーズンにFC東京に帰ってきて約５年になるのですが、本当にいろいろなことがあるなかで、苦しいこともたくさんありましたが、本当にみなさんの声や応援に支えられて、自分はここまで来ることができました。この５大会目のワールドカップというのは、非常に大きな夢であり目標でしたが、みなさんがいなければ、このFC東京でなければ、僕は選ばれなかったと思っています。感謝の気持ちで一杯です。本当にありがとうございます。そして、明日の浦和レッズ戦はチームにとって非常に大事な試合となります。まだ優勝の可能性があるので、絶対にみんなで優勝して、ワールドカップに行きたいです。頑張りましょう！」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついに決定！北中米ワールドカップに挑む日本代表26人を一挙紹介！
「ありきたりかもしれませんが、選出していただき本当に感謝の気持ちがすごく出てきました。家族もそうですし、FC東京のチームメイト、スタッフも含めてファン・サポーターのみなさんの声もそうですが、本当にみなさんの支えがなかったらここまで来ることはできませんでした。もう感謝しか出てきません。本当に『ありがとう』ということを、みなさんに伝えたいです」
そしてFC東京のファン・サポーターへ改めて“感謝”を述べている。
「僕が2021シーズンにFC東京に帰ってきて約５年になるのですが、本当にいろいろなことがあるなかで、苦しいこともたくさんありましたが、本当にみなさんの声や応援に支えられて、自分はここまで来ることができました。この５大会目のワールドカップというのは、非常に大きな夢であり目標でしたが、みなさんがいなければ、このFC東京でなければ、僕は選ばれなかったと思っています。感謝の気持ちで一杯です。本当にありがとうございます。そして、明日の浦和レッズ戦はチームにとって非常に大事な試合となります。まだ優勝の可能性があるので、絶対にみんなで優勝して、ワールドカップに行きたいです。頑張りましょう！」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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