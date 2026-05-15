「こんなに緊張したことはないというくらい緊張しました」長友佑都が５大会連続のW杯メンバー入りに真情を吐露【日本代表】

「こんなに緊張したことはないというくらい緊張しました」長友佑都が５大会連続のW杯メンバー入りに真情を吐露【日本代表】