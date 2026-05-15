¥¯¥í¥¹¥Ð¥¤¥¯Îò10Ç¯¤Î¼«Å¾¼Ö¾è¤ê¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Äe-bike¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿
¡¡¥¯¥í¥¹¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ê»Ï¤á¤Æ10Ç¯°Ê¾å¤ÎÉ®¼Ô¡£¥¬¥Á¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥È¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢»Å»ö¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¼«Å¾¼Ö¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¾è¼ÖÎò¤¬10Ç¯¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤Î´Ö¤ËºÐ¤ò10¥³½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£¾¯¤·¤º¤Ä¥Ú¥À¥ë¤¬½Å¤¯´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÅÅÆ°¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¤ËÄÉ¤¤È´¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£¼«Å¾¼Ö¤Ï¼«ÎÏ¤ÇÁæ¤¤¤Ç¤³¤½¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤½¤í¤½¤íÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤â¤¢¤ê¤«¤Ê¤ÈÇö¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç4·î25Æü¡¦26Æü¤ÎÆóÆü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼«Å¾¼Ö¥·¥ç¡¼¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¥â¡¼¥ÉÅìµþ2026¡×Æâ¤Ç¡ÖSPORTS e-BIKE EXPO¡×¤Ê¤ëÅ¸¼¨²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤¿¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÎëÌÚæÆ¡Ë¡£
ºÇ½é¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡ÈÎÇä¡×¤Î¥Ö¡¼¥¹¤À¡£¥ä¥Þ¥Ï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢PAS¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ¸¤ó¤ÀÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¡Ê°Ê²¼¡¢ÅÅÆ°¼Ö¡Ë¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡£²ÈÄíÍÑÅÅÆ°¼Ö¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÇ§ÃÎÅÙ¤ò¸Ø¤ëÆ±¼Ò¤¬10Ç¯Á°¤«¤éÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥ó¤¬¡ÖYPJ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¢¤ë¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ð¥¤¥¯¥¿¥¤¥×¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖCROSSCORE RV¡×¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉáÄÌ¼Ö¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿È¤È¤·¤Æ¡¢ÅÅÆ°¼Ö¤ËÄñ¹³¤ò³Ð¤¨¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¾å¤Ç¥É¥¹¥ó¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¥Õ¥ì¡¼¥àÆâÂ¢·¿¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸À¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÉáÄÌ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ð¥¤¥¯¤Ë¸«¤¨¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³¹¾è¤ê¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤è¤¯¾è¤ì¤ë°ìÂæ¤Ç¤¹¡£ÄÌ¶Ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µÙÆü¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤ä¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ÆÂÎÎÏÅª¤Ë½¾Íè¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤è¤¯Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ±¼Ò¤ÎÎëÌÚÃ£¤µ¤ó¡£´õË¾¾®Çä²Á³Ê38Ëü±ß¤È¤¤¤¦ÉáÄÌ¼Ö¤Î¥ß¥É¥ë¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¶á¤¤²Á³ÊÂÓ¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±¥¯¥é¥¹¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¡Ö¥·¥Þ¥ÎDEORE¡×¤È¥Ö¥ì¡¼¥¡ÖMAGURA MT-30¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÇä¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Þ¤ÇÌó3.5»þ´Ö¡£¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥â¡¼¥É¤Î¾ì¹ç¤Ç94km¡¢¥×¥é¥¹¥¨¥³¥â¡¼¥É¤Ç184km¤ÎÁö¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ÄÌ¶ÐÍÑÅÓ¤Ç¤¢¤ì¤Ð½µ¤Ë°ìÅÙ¤Î½¼ÅÅ¤Ç½½Ê¬¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï²°³°¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥¹¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»î¾è¡£Æü¸÷¤Î²¼¤À¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¤¬°ìÁØ±Ç¤¨¡¢¥À¡¼¥È¤äº½ÍøÆ»¤¬Ï¢Â³¤¹¤ëÏ©¾å¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿Áö¤ê¿´ÃÏ¡£ÆÃ¤ËÅÐ¤ê¤Ç¤ÏÅÅÆ°¼Ö¤é¤·¤¤²÷Å¬¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À°ìÅÀ¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¼ÖÂÎ¤Î½Å¤µ¤À¡£Áí½ÅÎÌ¤Ç20Ô¤òÄ¶¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÅÅ¼ÖÅù¤Ç¤ÎÎØ¹Ô¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ï¼«Âð¶áÊÕ¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤ä¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ÇÎ¹Àè¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥È¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¼¡¤ËË¬¤Í¤¿¤Î¤Ï¡ÖËÜÅÄµ»¸¦¹©¶È¡×¤Î¥Ö¡¼¥¹¡£Æ±¼Ò¤¬½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖSmaChari¡Ê¥¹¥Þ¥Á¥ã¥ê¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¡£¤Ê¤ó¤È¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ÇÉáÄÌ¤Î¼«Å¾¼Ö¤òÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È²½¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£JISµ¬³Ê¤ËÅ¬¹ç¤·¤¿¼«Å¾¼Ö¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁõÃå²ÄÇ½¤Ç¡¢ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤Î·¿¼°Ç§Äê¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¡¦ÌîÂ¼¿¿À®¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3,4»þ´Ö¤Î½¼ÅÅ¤ÇÌó100¥¥íÁö¹Ô²ÄÇ½¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¥É¥ê¥ó¥¯¥Û¥ë¥À¡¼ÍÑ¤Î¥Í¥¸·ê¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ðËÜÅª¤ËÌµ²Ã¹©¤ÇÅÅÆ°²½¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤ÈBluetooth¤ÇÏ¢Æ°¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤äÁö¹Ô¥í¥°¤Î³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢AI¤Ë¤è¤ëºÇÅ¬¤Ê¥Ñ¥ï¡¼À©¸æ¤â²ÄÇ½¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Æ°¼Ö¤Î¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»ö¸ÎÈ¯À¸ÃÏÅÀ¤äµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤ÎÂ¿¤¤²Õ½ê¤òÃÏ¿Þ¾å¤ËÉ½¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆ±¼Ò¤é¤·¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤ÏNESTO¤äTHARDBIKES¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥Û¥À¥«¡×¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Î¡ÖGRAND BOIS¡×¤Ê¤É¤¬¥¹¥Þ¥Á¥ã¥êÁõÃå¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥¤¥¯¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß¤Ï¼ÖÂÎ¤È¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¤¬Ãæ¿´¤À¤¬¡¢ÈÎÇäÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»ý¤Á¹þ¤ß¼ÖÎ¾¤Ø¤Î¸åÉÕ¤±ÀßÃÖ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥á¡¼¥«¡¼¤Î¼«Å¾¼Ö¤òÅÅÆ°¼Ö¤Ë¤·¤Æ¾è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾è¤ê´·¤ì¤¿°¦¼Ö¤ò¾è¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤¼¥Û¥ó¥À¤¬ÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤ò¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¡Ö¼Â¤Ï¥Û¥ó¥À¤ÎºÇ½é¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¼«Å¾¼ÖÍÑ¤ÎÊä½õ¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌîÂ¼¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÀ½ÉÊ¤È¤Ï1947Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Û¥ó¥ÀA·¿¡×¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥â¡¼¥¿¡¼¤ÇÆ°ÎÏ¤³¤½°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤â¥Û¥ó¥À¤ÎDNA¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3·ïÌÜ¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÀÍÛÍ¶ÅÅ¤Î¥Ö¡¼¥¹¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¡ÖFEREMO¡Ê¥Õ¥§¥ê¥â¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¼¡À¤Âå²óÀ¸ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÅÆ°¼Ö¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬½¼ÅÅ¤À¡£¥í¥ó¥°¥é¥¤¥É¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤Û¤É¤½¤ÎÉÑÅÙ¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤ê¡¢ÈÑ¤ï¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÆ±¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿ËÜ¥·¥¹¥Æ¥àÅëºÜ¤Î¼«Å¾¼Ö¤Ï¡¢²¼¤êºä¤Ê¤ÉÁæ¤¤¤Ç¤¤¤Ê¤¤ºÝ¤Î±¿Æ°¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÅÅµ¤¤È¤·¤Æ²ó¼ý¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÈÈ¯ÅÅ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢1²ó¤Î½¼ÅÅ¤ÇºÇÂç1000Ò¤ÎÁö¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ËUSB¥¢¥À¥×¥¿¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È¯ÅÅ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Î½¼ÅÅÅù¤Ë»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢¤â¤·¤â¤Î»þ¤Ë¤â¿´¶¯¤¤¡£
¡¡ÆÃ¤ËÅÅÎÏ¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦ºÝ¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥ÈÈ¯ÅÅ¥â¡¼¥É¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤òÀÚ¤ê½¼ÅÅ¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¡£3ÃÊ³¬¤ÎÈ¯ÅÅ¥â¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¡¢2ÈÖÌÜ¤ËÈ¯ÅÅÎÌ¤¬Âç¤¤¤È¯ÅÅ¥â¡¼¥É2¤Î¾ì¹ç¡¢Ìó1.2km¤ÎÁö¹Ô¤Ç¥¹¥Þ¥Û1ÂæÊ¬¤ÎÅÅÎÏÎÌ¤¬½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤ÎÃÎ¼±¥¼¥í¤ÇË¬¤ì¤¿¡ÖSPORTS e-BIKE EXPO¡×¡£ÅÅÆ°¼Ö¤È¤¤¤¨¤Ð¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¤Î¿Ê²½ÈÇ¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¾è¤ì¤¿¤ê¡¢ÅÅÆ°¼Ö¤À¤«¤é¤³¤½¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£º£¤¹¤°Çã¤¤ÂØ¤¨¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¼¡¤Î¹ØÆþ»þ¤Ë¤ÏÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë½½Ê¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿µ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¡£
Profile
ÎëÌÚæÆ
Î¹¤ÈÊë¤é¤·¤ò°¦¤¹¤ëÊÔ½¸¥é¥¤¥¿¡¼¡£Áí¹ç¾ðÊó»ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ï¤Ê¤É¤ÎÊÔ½¸¡¦µ¼Ô¤ò10Ç¯·Ð¸³¤·¤¿¸å¤ËÆÈÎ©¡£°Ê¹ß¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤ÎÎ°è¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë´Ø¤ï¤ë¡£À¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¤ò¼èºà³èÆ°¤Ç±Ë¤®¡¢À¸³è¼Ô´¶³Ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é·ø¤¤¤³¤È¤Ç¤â½À¤é¤«¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¥â¥Ã¥È¡¼¡£ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÅìµþ¡¦Ãæ±ûÀþ±èÀþ¤Î¥µ¥Ö¥«¥ë³¹¤ÇÊë¤é¤¹¡£
¡üÅÅÆ°¼Ö¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤¬ºî¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Äe-bike
ºÇ½é¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡ÈÎÇä¡×¤Î¥Ö¡¼¥¹¤À¡£¥ä¥Þ¥Ï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢PAS¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ¸¤ó¤ÀÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¡Ê°Ê²¼¡¢ÅÅÆ°¼Ö¡Ë¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡£²ÈÄíÍÑÅÅÆ°¼Ö¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÇ§ÃÎÅÙ¤ò¸Ø¤ëÆ±¼Ò¤¬10Ç¯Á°¤«¤éÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥ó¤¬¡ÖYPJ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¢¤ë¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ð¥¤¥¯¥¿¥¤¥×¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖCROSSCORE RV¡×¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉáÄÌ¼Ö¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿È¤È¤·¤Æ¡¢ÅÅÆ°¼Ö¤ËÄñ¹³¤ò³Ð¤¨¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¾å¤Ç¥É¥¹¥ó¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¥Õ¥ì¡¼¥àÆâÂ¢·¿¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸À¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÉáÄÌ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ð¥¤¥¯¤Ë¸«¤¨¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³¹¾è¤ê¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤è¤¯¾è¤ì¤ë°ìÂæ¤Ç¤¹¡£ÄÌ¶Ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µÙÆü¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤ä¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ÆÂÎÎÏÅª¤Ë½¾Íè¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤è¤¯Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ±¼Ò¤ÎÎëÌÚÃ£¤µ¤ó¡£´õË¾¾®Çä²Á³Ê38Ëü±ß¤È¤¤¤¦ÉáÄÌ¼Ö¤Î¥ß¥É¥ë¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¶á¤¤²Á³ÊÂÓ¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±¥¯¥é¥¹¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¡Ö¥·¥Þ¥ÎDEORE¡×¤È¥Ö¥ì¡¼¥¡ÖMAGURA MT-30¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÇä¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Þ¤ÇÌó3.5»þ´Ö¡£¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥â¡¼¥É¤Î¾ì¹ç¤Ç94km¡¢¥×¥é¥¹¥¨¥³¥â¡¼¥É¤Ç184km¤ÎÁö¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ÄÌ¶ÐÍÑÅÓ¤Ç¤¢¤ì¤Ð½µ¤Ë°ìÅÙ¤Î½¼ÅÅ¤Ç½½Ê¬¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï²°³°¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥¹¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»î¾è¡£Æü¸÷¤Î²¼¤À¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¤¬°ìÁØ±Ç¤¨¡¢¥À¡¼¥È¤äº½ÍøÆ»¤¬Ï¢Â³¤¹¤ëÏ©¾å¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿Áö¤ê¿´ÃÏ¡£ÆÃ¤ËÅÐ¤ê¤Ç¤ÏÅÅÆ°¼Ö¤é¤·¤¤²÷Å¬¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À°ìÅÀ¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¼ÖÂÎ¤Î½Å¤µ¤À¡£Áí½ÅÎÌ¤Ç20Ô¤òÄ¶¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÅÅ¼ÖÅù¤Ç¤ÎÎØ¹Ô¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ï¼«Âð¶áÊÕ¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤ä¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ÇÎ¹Àè¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥È¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡ü¥Û¥ó¥À¤¬³«È¯¤·¤¿¡È¸åÉÕ¤±ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È
¡¡¼¡¤ËË¬¤Í¤¿¤Î¤Ï¡ÖËÜÅÄµ»¸¦¹©¶È¡×¤Î¥Ö¡¼¥¹¡£Æ±¼Ò¤¬½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖSmaChari¡Ê¥¹¥Þ¥Á¥ã¥ê¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¡£¤Ê¤ó¤È¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ÇÉáÄÌ¤Î¼«Å¾¼Ö¤òÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È²½¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£JISµ¬³Ê¤ËÅ¬¹ç¤·¤¿¼«Å¾¼Ö¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁõÃå²ÄÇ½¤Ç¡¢ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤Î·¿¼°Ç§Äê¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¡¦ÌîÂ¼¿¿À®¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3,4»þ´Ö¤Î½¼ÅÅ¤ÇÌó100¥¥íÁö¹Ô²ÄÇ½¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¥É¥ê¥ó¥¯¥Û¥ë¥À¡¼ÍÑ¤Î¥Í¥¸·ê¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ðËÜÅª¤ËÌµ²Ã¹©¤ÇÅÅÆ°²½¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤ÈBluetooth¤ÇÏ¢Æ°¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤äÁö¹Ô¥í¥°¤Î³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢AI¤Ë¤è¤ëºÇÅ¬¤Ê¥Ñ¥ï¡¼À©¸æ¤â²ÄÇ½¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Æ°¼Ö¤Î¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»ö¸ÎÈ¯À¸ÃÏÅÀ¤äµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤ÎÂ¿¤¤²Õ½ê¤òÃÏ¿Þ¾å¤ËÉ½¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆ±¼Ò¤é¤·¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤ÏNESTO¤äTHARDBIKES¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥Û¥À¥«¡×¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Î¡ÖGRAND BOIS¡×¤Ê¤É¤¬¥¹¥Þ¥Á¥ã¥êÁõÃå¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥¤¥¯¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß¤Ï¼ÖÂÎ¤È¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¤¬Ãæ¿´¤À¤¬¡¢ÈÎÇäÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»ý¤Á¹þ¤ß¼ÖÎ¾¤Ø¤Î¸åÉÕ¤±ÀßÃÖ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥á¡¼¥«¡¼¤Î¼«Å¾¼Ö¤òÅÅÆ°¼Ö¤Ë¤·¤Æ¾è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾è¤ê´·¤ì¤¿°¦¼Ö¤ò¾è¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤¼¥Û¥ó¥À¤¬ÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤ò¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¡Ö¼Â¤Ï¥Û¥ó¥À¤ÎºÇ½é¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¼«Å¾¼ÖÍÑ¤ÎÊä½õ¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌîÂ¼¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÀ½ÉÊ¤È¤Ï1947Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Û¥ó¥ÀA·¿¡×¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥â¡¼¥¿¡¼¤ÇÆ°ÎÏ¤³¤½°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤â¥Û¥ó¥À¤ÎDNA¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü1²ó¤Î½¼ÅÅ¤ÇºÇÂç1000Ò¤ÎÁö¹Ô¤¬²ÄÇ½
¡¡3·ïÌÜ¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÀÍÛÍ¶ÅÅ¤Î¥Ö¡¼¥¹¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¡ÖFEREMO¡Ê¥Õ¥§¥ê¥â¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¼¡À¤Âå²óÀ¸ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÅÆ°¼Ö¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬½¼ÅÅ¤À¡£¥í¥ó¥°¥é¥¤¥É¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤Û¤É¤½¤ÎÉÑÅÙ¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤ê¡¢ÈÑ¤ï¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÆ±¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿ËÜ¥·¥¹¥Æ¥àÅëºÜ¤Î¼«Å¾¼Ö¤Ï¡¢²¼¤êºä¤Ê¤ÉÁæ¤¤¤Ç¤¤¤Ê¤¤ºÝ¤Î±¿Æ°¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÅÅµ¤¤È¤·¤Æ²ó¼ý¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÈÈ¯ÅÅ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢1²ó¤Î½¼ÅÅ¤ÇºÇÂç1000Ò¤ÎÁö¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ËUSB¥¢¥À¥×¥¿¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È¯ÅÅ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Î½¼ÅÅÅù¤Ë»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢¤â¤·¤â¤Î»þ¤Ë¤â¿´¶¯¤¤¡£
¡¡ÆÃ¤ËÅÅÎÏ¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦ºÝ¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥ÈÈ¯ÅÅ¥â¡¼¥É¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤òÀÚ¤ê½¼ÅÅ¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¡£3ÃÊ³¬¤ÎÈ¯ÅÅ¥â¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¡¢2ÈÖÌÜ¤ËÈ¯ÅÅÎÌ¤¬Âç¤¤¤È¯ÅÅ¥â¡¼¥É2¤Î¾ì¹ç¡¢Ìó1.2km¤ÎÁö¹Ô¤Ç¥¹¥Þ¥Û1ÂæÊ¬¤ÎÅÅÎÏÎÌ¤¬½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ü¼¡¤Î¹ØÆþ»þ¤Ë¤Ï¡¢ÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤
¡¡ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤ÎÃÎ¼±¥¼¥í¤ÇË¬¤ì¤¿¡ÖSPORTS e-BIKE EXPO¡×¡£ÅÅÆ°¼Ö¤È¤¤¤¨¤Ð¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¤Î¿Ê²½ÈÇ¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¾è¤ì¤¿¤ê¡¢ÅÅÆ°¼Ö¤À¤«¤é¤³¤½¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£º£¤¹¤°Çã¤¤ÂØ¤¨¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¼¡¤Î¹ØÆþ»þ¤Ë¤ÏÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë½½Ê¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿µ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¡£
Profile
ÎëÌÚæÆ
Î¹¤ÈÊë¤é¤·¤ò°¦¤¹¤ëÊÔ½¸¥é¥¤¥¿¡¼¡£Áí¹ç¾ðÊó»ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ï¤Ê¤É¤ÎÊÔ½¸¡¦µ¼Ô¤ò10Ç¯·Ð¸³¤·¤¿¸å¤ËÆÈÎ©¡£°Ê¹ß¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤ÎÎ°è¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë´Ø¤ï¤ë¡£À¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¤ò¼èºà³èÆ°¤Ç±Ë¤®¡¢À¸³è¼Ô´¶³Ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é·ø¤¤¤³¤È¤Ç¤â½À¤é¤«¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¥â¥Ã¥È¡¼¡£ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÅìµþ¡¦Ãæ±ûÀþ±èÀþ¤Î¥µ¥Ö¥«¥ë³¹¤ÇÊë¤é¤¹¡£