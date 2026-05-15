ナ・リーグ西地区のドジャースは14日（日本時間15日）、本拠地でのジャイアンツ戦に5－2で快勝。先発のエメット・シーハン投手が6回2失点で試合を作ると、中盤に勝ち越し。ブルペン陣が無安打無失点のリレーで逃げ切った。

休養日となった大谷翔平投手は出場なし。ベンチでは、山本由伸投手と談笑する姿も見られた。米放送局は、試合中にウィル・スミス捕手が山本に仕掛けた“愛あるイタズラ”を取り上げている。

■中盤以降リード、ベンチもリラックスムード

2－2の同点で迎えた6回裏、ドジャースはアレックス・コール外野手の適時打で勝ち越すと、ミゲル・ロハス内野手にも適時打が飛び出し追加点。3点のリードを奪い、計4投手の継投で逃げ切った。

中盤以降ドジャースペースとなったこの試合、ベンチも比較的穏やかなリラックスムード。休養日の大谷は山本と談笑するなど、終始笑顔を見せていた。また、この日リードオフで自身初の先頭打者アーチを記録した正捕手のスミスは、山本の羽織っていたパーカーのフードに米国では定番のガム「Double Bubble」の包みをこっそり投入するチキンレースに夢中。

隣に座っている大谷は笑顔で知らんぷり、当の山本は全く気付かずニコニコと楽し気に会話を続けていた。現地放送局がこの様子を取り上げると、実況席も爆笑。気づいていないのは本人だけという微笑ましい一幕だった。

