息子とその嫁＆孫と一緒に外食するならどこへ行く？妻が「そんなもん、自分で行くわ！」とツッコんだ、夫が提案した場所とは？【作者インタビュー】
これでもかと嫁をイビリまくる毒義母に、一見優しそうだけどドケチで超自己中な夫…そのリアルすぎるストーリーが話題を呼んだ漫画『義母クエスト』。それらのエピソードがさらにパワーアップして、漫画『義母クエストリターンズ 〜ヤバすぎる義母との負けられない30年戦争〜』として帰ってきた！
【漫画】本編を読む
前作に引き続き、『義母クエストリターンズ』の内容はAmeba公式トップブロガー・かづ(@kadu0614)さんの実体験に基づいたもの。今回は、原案者のかづさんと迫力ある作画でストーリーの魅力を引き出している漫画担当の赤星たみこ(@tamikong)さんに春にまつわるエピソードを聞いた。
2人の息子が独立し、現在は夫と猫と穏やかで満ち足りた生活を送る還暦を迎えた主婦・かづさん。しかしこの幸せな生活を手に入れるまでには、壮絶な闘いの日々があったという。
看護学生だったかづは、病院実習中に患者だった秋彦から好意を寄せられ、付き合い始めてすぐに結婚を決意。秋彦は反対する親と縁を切ってまで結婚したはずなのに、なぜか新婚早々、義母は毎日のように電話攻撃！さらに、近所へ引っ越したら、毎日のように家にやってくるように。かづが、義母への不満をぶつけても夫は無関心で…。
――春の楽しみや恒例行事などがあれば、教えてください！
【かづ】今年は孫が小学校入学だったので、入学のお祝いに息子家族とそこそこのお値段の(笑)焼き肉屋さんに行きました。息子の嫁ちゃんが大喜びで(笑)。私は自分が食べるよりも、食べている人を見るのが好きなんですね。もちろん食べるのも好きなんですが、幸せそうに、そしておいしそうにモリモリと食べている人を見るのが至福のときなんです。息子も嫁ちゃんもたくさん食べる人なので、見ているだけで幸せになります。
ちなみに夫は外食があまり好きではなく、用事で帰りが遅くなっても「なんでもいいから家で食べる」と言う人なんですよ。いや、お前が用意はせんだろがって話なんですが(笑)。けれども、孫や嫁ちゃんも行くとなったら、どんな飲食店にでも行くんです。昔、息子が出張したときに嫁ちゃんと一緒に晩御飯をどこかに食べに行こうとなったとき、「フードコートなら各自好きな物が…」と夫が言いだしたことがあり、「何が悲しくて舅姑と食事すんのにフードコートやねんな！そんなもん自分で行くわ！」と寿司屋に行ったことがあります。
フードコートもいいですよ？けれど、わざわざ嫁ちゃんを誘って行くディナーがフードコートなんて…ねぇ？それからはちょっといいお店で食事がしたいときは、「孫ちゃんと嫁ちゃん誘って〜」と言うことにしています。
【赤星】春は、細かく切った柴漬けと桜の塩漬けを使った「桜ごはん」を作るのが楽しみです。毎年、桜の時期に作るので、おいしさも格別です！今年のお花見にも持っていきました。
ほかに春の楽しみとしては、近所の友達と、着物もしくはリメイク着物を着てちょっとおしゃれなところに行くのがここ数年、恒例行事になってます。アフタヌーンティーを出す有名なマナーハウスとか、ローズガーデンがあるのですが、着物で行くと周りの反応もすごくいいんですよ。お店の人もうれしそうだし、私たちも内心、鼻高々です。春はやっぱり、色の服も明るくなるし、重いコートから軽い服になったり、体がのびのびしますね。明るい空を見るとウキウキします。
壮絶な嫁イビリに立ち向かうかづさんの行動力と人間力、さらにそれを臨場感あふれる絵や展開で表現している赤星さんの漫画…2人の強力なタッグにより、読み応え抜群の漫画となっている『義母クエストリターンズ』。まだの人は、ぜひ読んでみて！
取材協力・画像提供：かづ(@kadu0614) 赤星たみこ(@tamikong)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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前作に引き続き、『義母クエストリターンズ』の内容はAmeba公式トップブロガー・かづ(@kadu0614)さんの実体験に基づいたもの。今回は、原案者のかづさんと迫力ある作画でストーリーの魅力を引き出している漫画担当の赤星たみこ(@tamikong)さんに春にまつわるエピソードを聞いた。
看護学生だったかづは、病院実習中に患者だった秋彦から好意を寄せられ、付き合い始めてすぐに結婚を決意。秋彦は反対する親と縁を切ってまで結婚したはずなのに、なぜか新婚早々、義母は毎日のように電話攻撃！さらに、近所へ引っ越したら、毎日のように家にやってくるように。かづが、義母への不満をぶつけても夫は無関心で…。
――春の楽しみや恒例行事などがあれば、教えてください！
【かづ】今年は孫が小学校入学だったので、入学のお祝いに息子家族とそこそこのお値段の(笑)焼き肉屋さんに行きました。息子の嫁ちゃんが大喜びで(笑)。私は自分が食べるよりも、食べている人を見るのが好きなんですね。もちろん食べるのも好きなんですが、幸せそうに、そしておいしそうにモリモリと食べている人を見るのが至福のときなんです。息子も嫁ちゃんもたくさん食べる人なので、見ているだけで幸せになります。
ちなみに夫は外食があまり好きではなく、用事で帰りが遅くなっても「なんでもいいから家で食べる」と言う人なんですよ。いや、お前が用意はせんだろがって話なんですが(笑)。けれども、孫や嫁ちゃんも行くとなったら、どんな飲食店にでも行くんです。昔、息子が出張したときに嫁ちゃんと一緒に晩御飯をどこかに食べに行こうとなったとき、「フードコートなら各自好きな物が…」と夫が言いだしたことがあり、「何が悲しくて舅姑と食事すんのにフードコートやねんな！そんなもん自分で行くわ！」と寿司屋に行ったことがあります。
フードコートもいいですよ？けれど、わざわざ嫁ちゃんを誘って行くディナーがフードコートなんて…ねぇ？それからはちょっといいお店で食事がしたいときは、「孫ちゃんと嫁ちゃん誘って〜」と言うことにしています。
【赤星】春は、細かく切った柴漬けと桜の塩漬けを使った「桜ごはん」を作るのが楽しみです。毎年、桜の時期に作るので、おいしさも格別です！今年のお花見にも持っていきました。
ほかに春の楽しみとしては、近所の友達と、着物もしくはリメイク着物を着てちょっとおしゃれなところに行くのがここ数年、恒例行事になってます。アフタヌーンティーを出す有名なマナーハウスとか、ローズガーデンがあるのですが、着物で行くと周りの反応もすごくいいんですよ。お店の人もうれしそうだし、私たちも内心、鼻高々です。春はやっぱり、色の服も明るくなるし、重いコートから軽い服になったり、体がのびのびしますね。明るい空を見るとウキウキします。
壮絶な嫁イビリに立ち向かうかづさんの行動力と人間力、さらにそれを臨場感あふれる絵や展開で表現している赤星さんの漫画…2人の強力なタッグにより、読み応え抜群の漫画となっている『義母クエストリターンズ』。まだの人は、ぜひ読んでみて！
取材協力・画像提供：かづ(@kadu0614) 赤星たみこ(@tamikong)
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