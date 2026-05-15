お見送り芸人しんいち、40歳になっても「ホンマに無視するときあります」 “心の声”にゆうちゃみも「最低！」
お笑い芸人のお見送り芸人しんいち（40）が14日放送の『アメトーーク！』（毎週木曜 後11：15）に出演。未だに収録中で無視してしまう存在について明かした。
【写真】「好きやもん！」しんいちがガチで“狙っている”タレント
今回は「意外と40歳いってる芸人」をテーマに、しんいちのほか、向井慧（パンサー）、リリー（見取り図）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、ハライチ、山添寛（相席スタート）、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、和田まんじゅう（ネルソンズ）が出演。世代に共通する「あるある」や苦労などを語った。
そんな中、ハライチ澤部佑が10代の共演者をつい、親心で見てしまうようになったと告白。するとしんいちは「僕は、そのインフルエンサーとかいたら…ホンマに僕よりスベれ！しか思っていない」といまだにトガりきっていることを告白。
澤部から「すごいね！」と感心されると、しんいちは「芸人は助けますけど、インフルエンサーはホンマに無視するときあります」と語り、「最低な40（歳）になりました！」と言い切った。
MCの蛍原徹が、ゲスト出演したゆうちゃみについて「どういう風に見てるの？」と聞くと、「ホンマ、スベれとしか…」と語り、ゆうちゃみも「最低！」と声を荒げた。
【写真】「好きやもん！」しんいちがガチで“狙っている”タレント
今回は「意外と40歳いってる芸人」をテーマに、しんいちのほか、向井慧（パンサー）、リリー（見取り図）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、ハライチ、山添寛（相席スタート）、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、和田まんじゅう（ネルソンズ）が出演。世代に共通する「あるある」や苦労などを語った。
澤部から「すごいね！」と感心されると、しんいちは「芸人は助けますけど、インフルエンサーはホンマに無視するときあります」と語り、「最低な40（歳）になりました！」と言い切った。
MCの蛍原徹が、ゲスト出演したゆうちゃみについて「どういう風に見てるの？」と聞くと、「ホンマ、スベれとしか…」と語り、ゆうちゃみも「最低！」と声を荒げた。