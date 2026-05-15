若林正恭の熱い思いが企画に「新しい漫才を開発した時のような気持ち」 井ノ原快彦と超強力タッグで“おじさん番組”始動
「DMM TV」では、6月12日よりオリジナルバラエティー「オードリー若林 in アップデートストライキ〜時代的に言いにくいおじさん芸能人のリアルな本音〜」を、DMM TVにて独占配信することを決定した。今や地上波バラエティーで見ない日はない47歳のオードリー若林正恭と49歳の井ノ原快彦が超強力なおじさんMCとしてタッグを組み前代未聞のおじさん番組を始動する。
【写真】200人と！サイン本お渡し会を行った若林正恭
その中身は、MCの2人をはじめ豪華おじさんゲストが“秘密基地”である町中華に集い、普段家庭や社会では話せないおじさんの本音をぶつけあうおじさんリアリティトークショー。番組内には世のおじさんのリアルな本音を豪華おじさん芸能人がコントで再現したスペシャルパートも用意されている。
本作は若林の熱い思いを受け企画され、コンプライアンスの波に呑まれた現在の地上波番組ではなかなかできない番組がついに実現した形。言いたいことも言えず、しまいには邪魔者扱いされ、普段肩身の狭い思いをして生きている“おじさん”が主役である本作。そんなおじさんたちがコンプライアンスから解放され、本音を曝け出せる楽園がついに誕生する。男性共感度100％（？）。超大物アーティストから地上波レギュラーを務める強力なMC陣まで超豪華おじさん芸能人が大集結で、これまで見たことのないほど思いっきりはしゃいでいる姿が目撃できる。
これを見ればおじさんの生態が少しわかる（？）。さらに隣にいる身近なおじさんがちょっぴり愛しくなること間違いなし。40、50代のおじさんの本音や悩みを徹底的に告白する、おじさんのおじさんによるおじさんのための中年リアリティトークショーがこの夏、開幕する。
本作の特報映像とメインビジュアルも完成。若林の「新しい漫才を開発した時のような気持ちです」というファンなら誰しもが心躍るであろうセリフから幕を開け、「同じ想いを抱えた言いにくいことが多いおじさんに観て欲しい、同世代の」とその想いを語ると共に、「エネルギー感じちゃったんだよね」と井ノ原もそれに同調する。
また「手応えとして老若男女にも届いちゃうやつ」、「それがもし届かなかったら広報が下手なんだと思う」と若林らしいブラックなジョークも飛び出し、井ノ原も爆笑するなど、収録を終えた2人からはかなりの手応えを感じている様子が受け取れ、本編への期待が高まる内容に仕上がっている。また同じく完成したメインビジュアルは、本作の舞台である“おじさんたちの秘密基地”町中華のセット内で、リラックスした空気感で笑い合う2人が佇んでおり、その表情がとても印象的だ。
【写真】200人と！サイン本お渡し会を行った若林正恭
その中身は、MCの2人をはじめ豪華おじさんゲストが“秘密基地”である町中華に集い、普段家庭や社会では話せないおじさんの本音をぶつけあうおじさんリアリティトークショー。番組内には世のおじさんのリアルな本音を豪華おじさん芸能人がコントで再現したスペシャルパートも用意されている。
これを見ればおじさんの生態が少しわかる（？）。さらに隣にいる身近なおじさんがちょっぴり愛しくなること間違いなし。40、50代のおじさんの本音や悩みを徹底的に告白する、おじさんのおじさんによるおじさんのための中年リアリティトークショーがこの夏、開幕する。
本作の特報映像とメインビジュアルも完成。若林の「新しい漫才を開発した時のような気持ちです」というファンなら誰しもが心躍るであろうセリフから幕を開け、「同じ想いを抱えた言いにくいことが多いおじさんに観て欲しい、同世代の」とその想いを語ると共に、「エネルギー感じちゃったんだよね」と井ノ原もそれに同調する。
また「手応えとして老若男女にも届いちゃうやつ」、「それがもし届かなかったら広報が下手なんだと思う」と若林らしいブラックなジョークも飛び出し、井ノ原も爆笑するなど、収録を終えた2人からはかなりの手応えを感じている様子が受け取れ、本編への期待が高まる内容に仕上がっている。また同じく完成したメインビジュアルは、本作の舞台である“おじさんたちの秘密基地”町中華のセット内で、リラックスした空気感で笑い合う2人が佇んでおり、その表情がとても印象的だ。