Stray Kids、「STAYとのケミストリーをぜひお楽しみください」 ライブ映画公開で見どころやエピソード語る【独占インタビュー】
8人組ボーイズグループ・Stray Kidsに密着した初のライブドキュメンタリー映画 『Stray Kids : The dominATE Experience』が、きょう15日から全国の映画館にて公開される。本作は、Stray Kids史上最大規模のワールドツアー『dominATE』（全35地域56公演）に密着したライブドキュメンタリー映画。アメリカ・ロサンゼルスの巨大会場 SoFiスタジアムで開催された歴史的な公演の熱狂的なステージや、ツアーの舞台裏に密着したメイキング、メンバーたちが抱く葛藤と情熱を語った独占インタビューなどで構成される。
【動画】Stray Kids、「MOUNTAINS」のライブパフォーマンス映像解禁
今回、オリコンニュースではStray Kidsにインタビューを実施。『dominATE』ツアーの振り返りや映画の見どころ、エピソード、また読者へのメッセージを語ってもらった。
――世界61地域で公開されたライブドキュメンタリー映画 『Stray Kids : The dominATE Experience』が、ついに日本で公開となります。映画の中で注目してほしい見どころまたはステージを教えてください。そして、読者のみなさんへのメッセージをお願いします。
Bang Chan (バンチャン）：『dominATE』ワールドツアー本当に盛り上がりました！私たちの準備過程や、ステージ上でからのたくさんのSTAYとのケミストリーをぜひお楽しみください。夢のような『dominATE』ワールドツアー、一緒に楽しみましょう！
Lee Know (リノ）：読者の皆さま、こんにちは。この映画には、各地を巡りながら作り上げた私たちの物語が詰まっていますので、ぜひご覧いただき、たくさんの愛と応援をよろしくお願いいたします。
Changbin (チャンビン)：私たちのドキュメンタリー映画を心待ちにしてくださったSTAY、そして観客の皆さまに、心より感謝申し上げます。私たちにとって最高の瞬間であった『dominATE』の感動を皆さまにもぜひ感じていただければ幸いです。
Hyunjin (ヒョンジン) ：私たちがこれまで歩んできた道のりそのものを通じて、より多くの方々に私たちを好きになっていただければ幸いです。
HAN (ハン）：私たちの映画を楽しくご覧いただき、これからもさらに新しい姿や成長した姿をお見せしていきます。引き続き、応援と愛をよろしくお願いいたします!!
Felix (フィリックス)：私たちの音楽とステージを一緒に楽しんでいただき、まるで実際に会場にいるかのような気分になっていただければ幸いでうれしい です。皆さんのエネルギーを受け取って、さらに頑張って、またすぐに皆さんと会えることを願っています。
Seungmin (スンミン)：私たちのツアー公演の臨場感あふれる様子を、ついにスクリーンで間近にご覧いただけることを、私も楽しみです！公演に来ていただいた皆さまはもちろん、残念ながらご参加いただけなかった皆さまにも、ぜひ一度ご覧いただき、私たちのエネルギーを感じていただければと思います！
I.N (アイエン)：Stray Kidsの歌とステージに、より一層ご注目いただければ幸いです。また、ファンの皆さんと私たちが一体となる瞬間も、ぜひご注目いただければと思います。
――全35地域56公演というStray Kids史上最大規模のワールドツアー『dominATE』を行いました。この公演を通して、Stray Kidsは今後どのようなグループになっていきたいですか？
Bang Chan (バンチャン）：ダンスも歌もステージもすべて得意なグループとして、ずっと覚えていただけるとうれしいです。音楽に対する私たちの真心と愛情で、世界中を揺るがすようなチームになります。
――「国によって楽しみ方も違い、それがツアーの魅力」とお話されていました。『dominATE』ツアーで印象に残っているSTAYの姿を教えてください。
Lee Know (リノ）：私たちと一緒に、心を一つにして夢中で駆け回ってくれた飛び跳ね遊んでくださったファンの皆さんの姿が、今でも鮮明に記憶に残っています。
――『dominATE』のセットリストの中で、完成した際に一番達成感があった楽曲と理由を教えてください。
Changbin (チャンビン)：コンサートのイントロ曲である「MOUNTAINS」は、会場のSTAYの歓声を肌でいち早く感じられる瞬間であり、大きな達成感を得ることができました。このステージをぜひ注目してご覧いただければと思います。
――「ダンスそのものが、自分を一番うまく表せる手段」とおっしゃっていましたが、映画をみてくださる方に、ダンスで注目してほしい『dominATE』のステージと、理由を教えてください。
Hyunjin (ヒョンジン)：どのステージでも全力を尽くしてきたので、特定のシーンだけを選ぶのは難しいですが、一瞬一瞬を真心込めてステージに立ち、観客の皆さんと息を合わせながら、その場の熱いエネルギーを余すところなく分かち合いたかったです。
――「辛いときにメンバーがアドバイスをくれたり、怒ってくれたりし、平常心が保てるようになった」とお話されていました。メンバーとの印象に残っているエピソードや出来事を教えてください。
HAN (ハン）：以前、チャンビンさんと宿舎のキッチンで時々話していたのですが、本当に自分に自信がなくて、「もっと上手くできるだろうか、自分には実力が足りない気がする」と言った時、チャンビンさんが「今だってすごく上手くやっているし、自信を持って。君は才能に溢れているんだから、そんな風に考えないで」と言ってくれて、本当にありがたかったし、平常心を保てるようになりました。
――『dominATE』ツアーでは、出身地のシドニーでも公演をされました。インタビューで、「少年の頃この道を選び、多くのものを手放し、悩んだ時期もあった」とお話されていましたが、出身地でステージに立った心境ではいかがでしたでしょうか？
Felix (フィリックス)：STAYのことを思いながら、もっと頑張り、これからも前へ突き進みたいという気持ちが湧いてきました。現場会場の熱いエネルギーとファンの皆さんの応援を見て、改めて力をもらい、これからさらに良い姿をお見せしたいと思いました。
――歌声、ステージのために「睡眠に投資している」と語られていましたが、他にも『dominATE』のツアーにおいて、心がけていたコンディション維持の秘けつや体力管理の方法などがあれば教えてください。
Seungmin (スンミン)：些細なことですが、少しずつ変わる時差の中でも、体のリズムを合わせるために、寝る時間や外に出て日光を浴びる時間は、常に一定に保つようにしていたと思います。また、喉のケアのために部屋の湿度にも気を配りながら眠りにつきました！
――「メンバーを見るたびに立派だと感心する」、「兄さんたちは本当に素晴らしいのに謙遜している」と語られていました。マンネとして、メンバーから多くのことを吸収しているかと思いますが、『dominATE』ツアーを通して、吸収したと思えることや、成長したと思うエピソードを教えてください。
I.N (アイエン)：ツアーをしていると、予期せぬさまざまな状況に直面することがありますが、そのたびに柔軟に対応し、うまく解決していくメンバーの姿を見て、多くのことを学び、成長することができました。
今回、オリコンニュースではStray Kidsにインタビューを実施。『dominATE』ツアーの振り返りや映画の見どころ、エピソード、また読者へのメッセージを語ってもらった。
――世界61地域で公開されたライブドキュメンタリー映画 『Stray Kids : The dominATE Experience』が、ついに日本で公開となります。映画の中で注目してほしい見どころまたはステージを教えてください。そして、読者のみなさんへのメッセージをお願いします。
Bang Chan (バンチャン）：『dominATE』ワールドツアー本当に盛り上がりました！私たちの準備過程や、ステージ上でからのたくさんのSTAYとのケミストリーをぜひお楽しみください。夢のような『dominATE』ワールドツアー、一緒に楽しみましょう！
Lee Know (リノ）：読者の皆さま、こんにちは。この映画には、各地を巡りながら作り上げた私たちの物語が詰まっていますので、ぜひご覧いただき、たくさんの愛と応援をよろしくお願いいたします。
Changbin (チャンビン)：私たちのドキュメンタリー映画を心待ちにしてくださったSTAY、そして観客の皆さまに、心より感謝申し上げます。私たちにとって最高の瞬間であった『dominATE』の感動を皆さまにもぜひ感じていただければ幸いです。
Hyunjin (ヒョンジン) ：私たちがこれまで歩んできた道のりそのものを通じて、より多くの方々に私たちを好きになっていただければ幸いです。
HAN (ハン）：私たちの映画を楽しくご覧いただき、これからもさらに新しい姿や成長した姿をお見せしていきます。引き続き、応援と愛をよろしくお願いいたします!!
Felix (フィリックス)：私たちの音楽とステージを一緒に楽しんでいただき、まるで実際に会場にいるかのような気分になっていただければ幸いでうれしい です。皆さんのエネルギーを受け取って、さらに頑張って、またすぐに皆さんと会えることを願っています。
Seungmin (スンミン)：私たちのツアー公演の臨場感あふれる様子を、ついにスクリーンで間近にご覧いただけることを、私も楽しみです！公演に来ていただいた皆さまはもちろん、残念ながらご参加いただけなかった皆さまにも、ぜひ一度ご覧いただき、私たちのエネルギーを感じていただければと思います！
I.N (アイエン)：Stray Kidsの歌とステージに、より一層ご注目いただければ幸いです。また、ファンの皆さんと私たちが一体となる瞬間も、ぜひご注目いただければと思います。
――全35地域56公演というStray Kids史上最大規模のワールドツアー『dominATE』を行いました。この公演を通して、Stray Kidsは今後どのようなグループになっていきたいですか？
Bang Chan (バンチャン）：ダンスも歌もステージもすべて得意なグループとして、ずっと覚えていただけるとうれしいです。音楽に対する私たちの真心と愛情で、世界中を揺るがすようなチームになります。
――「国によって楽しみ方も違い、それがツアーの魅力」とお話されていました。『dominATE』ツアーで印象に残っているSTAYの姿を教えてください。
Lee Know (リノ）：私たちと一緒に、心を一つにして夢中で駆け回ってくれた飛び跳ね遊んでくださったファンの皆さんの姿が、今でも鮮明に記憶に残っています。
――『dominATE』のセットリストの中で、完成した際に一番達成感があった楽曲と理由を教えてください。
Changbin (チャンビン)：コンサートのイントロ曲である「MOUNTAINS」は、会場のSTAYの歓声を肌でいち早く感じられる瞬間であり、大きな達成感を得ることができました。このステージをぜひ注目してご覧いただければと思います。
――「ダンスそのものが、自分を一番うまく表せる手段」とおっしゃっていましたが、映画をみてくださる方に、ダンスで注目してほしい『dominATE』のステージと、理由を教えてください。
Hyunjin (ヒョンジン)：どのステージでも全力を尽くしてきたので、特定のシーンだけを選ぶのは難しいですが、一瞬一瞬を真心込めてステージに立ち、観客の皆さんと息を合わせながら、その場の熱いエネルギーを余すところなく分かち合いたかったです。
――「辛いときにメンバーがアドバイスをくれたり、怒ってくれたりし、平常心が保てるようになった」とお話されていました。メンバーとの印象に残っているエピソードや出来事を教えてください。
HAN (ハン）：以前、チャンビンさんと宿舎のキッチンで時々話していたのですが、本当に自分に自信がなくて、「もっと上手くできるだろうか、自分には実力が足りない気がする」と言った時、チャンビンさんが「今だってすごく上手くやっているし、自信を持って。君は才能に溢れているんだから、そんな風に考えないで」と言ってくれて、本当にありがたかったし、平常心を保てるようになりました。
――『dominATE』ツアーでは、出身地のシドニーでも公演をされました。インタビューで、「少年の頃この道を選び、多くのものを手放し、悩んだ時期もあった」とお話されていましたが、出身地でステージに立った心境ではいかがでしたでしょうか？
Felix (フィリックス)：STAYのことを思いながら、もっと頑張り、これからも前へ突き進みたいという気持ちが湧いてきました。現場会場の熱いエネルギーとファンの皆さんの応援を見て、改めて力をもらい、これからさらに良い姿をお見せしたいと思いました。
――歌声、ステージのために「睡眠に投資している」と語られていましたが、他にも『dominATE』のツアーにおいて、心がけていたコンディション維持の秘けつや体力管理の方法などがあれば教えてください。
Seungmin (スンミン)：些細なことですが、少しずつ変わる時差の中でも、体のリズムを合わせるために、寝る時間や外に出て日光を浴びる時間は、常に一定に保つようにしていたと思います。また、喉のケアのために部屋の湿度にも気を配りながら眠りにつきました！
――「メンバーを見るたびに立派だと感心する」、「兄さんたちは本当に素晴らしいのに謙遜している」と語られていました。マンネとして、メンバーから多くのことを吸収しているかと思いますが、『dominATE』ツアーを通して、吸収したと思えることや、成長したと思うエピソードを教えてください。
I.N (アイエン)：ツアーをしていると、予期せぬさまざまな状況に直面することがありますが、そのたびに柔軟に対応し、うまく解決していくメンバーの姿を見て、多くのことを学び、成長することができました。