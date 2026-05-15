乃木坂46金川紗耶、1st写真集の特典21種一挙公開【一覧あり】
アイドルグループ・乃木坂46の4期生、金川紗耶（24）が6月30日に発売する1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）より、書店別購入特典の絵柄全21種が一挙公開された。
【写真】金川紗耶1st写真集 特典全21種一覧
今回の書店別購入特典は、折り目なしB3ポスター全3種とポストカード全18種。世界遺産の国としても知られるクロアチア・ドゥブロブニクで撮影された本写真集の未掲載カットが採用されている。等身大の金川のさまざまな魅力が詰まった特典となっている。
折り目なしB3ポスターの特典がついてくる店舗は以下の3店舗。
・セブンネット(通常版のみ)
・HMV＆BOOKS SHIBUYA
・タワーレコード渋谷店
ポストカードの特典がついてくる店舗は以下の18店舗。
・セブンネット(限定版のみ)
・HMV＆BOOKS(SHIBUYA店は除く)
・SHIBUYA TSUTAYA
・TSUTAYA(SHIBUYA店は除く)
・タワーレコード(渋谷店は除く)
・楽天ブックス(通常版のみ)
・紀伊國屋書店
・未来屋書店
・三省堂書店
・くまざわ書店
・コーチャンフォー
・有隣堂
・丸善ジュンク堂書店
・書泉・芳林堂書店
・ヨドバシカメラ マルチメディア京都
・ブックファースト
・DONUTS BOOKS
・乃木坂46 Mobile
【写真】金川紗耶1st写真集 特典全21種一覧
今回の書店別購入特典は、折り目なしB3ポスター全3種とポストカード全18種。世界遺産の国としても知られるクロアチア・ドゥブロブニクで撮影された本写真集の未掲載カットが採用されている。等身大の金川のさまざまな魅力が詰まった特典となっている。
・セブンネット(通常版のみ)
・HMV＆BOOKS SHIBUYA
・タワーレコード渋谷店
ポストカードの特典がついてくる店舗は以下の18店舗。
・セブンネット(限定版のみ)
・HMV＆BOOKS(SHIBUYA店は除く)
・SHIBUYA TSUTAYA
・TSUTAYA(SHIBUYA店は除く)
・タワーレコード(渋谷店は除く)
・楽天ブックス(通常版のみ)
・紀伊國屋書店
・未来屋書店
・三省堂書店
・くまざわ書店
・コーチャンフォー
・有隣堂
・丸善ジュンク堂書店
・書泉・芳林堂書店
・ヨドバシカメラ マルチメディア京都
・ブックファースト
・DONUTS BOOKS
・乃木坂46 Mobile