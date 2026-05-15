“38キロ減”鈴木もぐら、“偏愛”のラーメン紹介 『BRUTUS』ラーメン特集に登場
激ヤセで話題となっているお笑いコンビ・空気階段の鈴木もぐら（38）が、15日発売の『BRUTUS』（マガジンハウス）のラーメン特集「愛と欲望のラーメン。」に登場する。
【写真】うまそう…『BRUTUS』ラーメン特集「愛と欲望のラーメン。」の書影と中面カット
3ヶ月で123キロから85キロへと38キロ減のダイエットに成功し、その激変ぶりが注目を集めているほか、3月に初のエッセイ『没頭飯』を発表するなど幅広く活躍中のもぐら。プライベートで10年以上通い続けているという東京・南阿佐ケ谷の「麺処一笑」を訪れ、自身が偏愛するスープと野菜が別皿のかけそばスタイルの豚骨ラーメンを実食。毎回無心になって夢中で食べてしまうというお決まりのトッピングと食べ方を紹介している。
ほか同号では、人気ラーメンYouTuberのSUSURUが、ラーメン愛が高じて今年3月に東京・水道橋に自らラーメン店「北ノ醤油チーホー」を開店。積年の醤油ラーメン愛を形にした看板メニューの調理風景を見せつつ、感銘を受けた名店の一杯や、自分なりのラーメン作りの楽しさについて語る。
また、幼い頃から大のラーメン好きだという俳優の船越英一郎は、東京・葛西の「ちばき屋」で自身のノスタルジーを刺激する一杯と対面。グルメ番組のレポーターのような熱量で同店オリジナルの清湯（ちんたん）醤油ラーメンの魅力を語る。
ジャパンツアーで来日したオーストラリア出身のシンガーソングライター、ステラ・ドネリーは、東京・松陰神社前の豚骨ラーメン店「一心」へ。絶対に食べたかったという一杯を前に、自身とラーメンとのつながりを振り返る。6月5日公開、MEGUMIプロデュース・木村太一監督による映画『FUJIKO』で主演を務めた俳優の片山友希は、自宅で食べたいカップラーメンと“メンマ愛”についてトーク。キッチンでお湯を注いだあと、目の前の一杯に没頭している。
【写真】うまそう…『BRUTUS』ラーメン特集「愛と欲望のラーメン。」の書影と中面カット
3ヶ月で123キロから85キロへと38キロ減のダイエットに成功し、その激変ぶりが注目を集めているほか、3月に初のエッセイ『没頭飯』を発表するなど幅広く活躍中のもぐら。プライベートで10年以上通い続けているという東京・南阿佐ケ谷の「麺処一笑」を訪れ、自身が偏愛するスープと野菜が別皿のかけそばスタイルの豚骨ラーメンを実食。毎回無心になって夢中で食べてしまうというお決まりのトッピングと食べ方を紹介している。
また、幼い頃から大のラーメン好きだという俳優の船越英一郎は、東京・葛西の「ちばき屋」で自身のノスタルジーを刺激する一杯と対面。グルメ番組のレポーターのような熱量で同店オリジナルの清湯（ちんたん）醤油ラーメンの魅力を語る。
ジャパンツアーで来日したオーストラリア出身のシンガーソングライター、ステラ・ドネリーは、東京・松陰神社前の豚骨ラーメン店「一心」へ。絶対に食べたかったという一杯を前に、自身とラーメンとのつながりを振り返る。6月5日公開、MEGUMIプロデュース・木村太一監督による映画『FUJIKO』で主演を務めた俳優の片山友希は、自宅で食べたいカップラーメンと“メンマ愛”についてトーク。キッチンでお湯を注いだあと、目の前の一杯に没頭している。