【W杯代表発表】佐野海舟「チームの力になれるよう全力尽くす」弟・航大との兄弟選出はならず
日本サッカー協会(JFA)は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表した.
ボランチのレギュラーに定着したMF佐野海舟（25＝マインツ）は順当に選出されたが、弟の佐野航大（22＝NECナイメヘン）は選ばれず、日本史上初となる兄弟でのW杯出場はならなかった。
佐野海はマネジメント会社を通じ「日本代表としてワールドカップに挑めることを光栄に思います。これまで支えてくださった方々への感謝を忘れず、チームの力になれるよう全力を尽くします」とコメントを発表した。
佐野兄弟は、25年6月10日のW杯アジア最終予選インドネシア戦で同時出場。日本代表では06年の佐藤勇人、寿人以来約19年ぶりに兄弟同時出場を果たし、W杯アジア予選に限れば、1993年10月の三浦泰年・知良兄弟以来32年ぶりだった。
W杯メンバーで、ボランチとしてプレーできる選手は遠藤航（33＝リバプール）、鎌田大地（29＝クリスタルパレス）、田中碧（27＝リーズ）、佐野海の4人だけで、守田英正（31＝スポルティング）は選ばれなかった。ボランチが少ないとの指摘に対し、森保監督は「遠藤については、まだプレーができていないので、計算が立たないというのはおっしゃる通り。その時の対処として、板倉はアヤックスで直近の試合でボランチでプレーしている。瀬古もCBをやりながらボランチでもプレーしている。そういった意味でカバーできる。チーム力を維持できる選手はそろっている」と理由を述べた。
＜北中米W杯日本代表＞
【GK】
早川 友基（鹿島＝27）
大迫 敬介（広島＝26）
鈴木 彩艶（パルマ＝23）
【DF】
長友 佑都（FC東京＝39）
谷口 彰悟（シントトロイデン＝34）
渡辺 剛（フェイエノールト＝29）
板倉 滉（アヤックス＝29）
伊藤 洋輝（Bミュンヘン＝27）
冨安 健洋（アヤックス＝27）
菅原 由勢（ブレーメン＝25）
瀬古 歩夢（ルアーブル＝25）
鈴木淳之介（コペンハーゲン＝22）
【MF/FW】
伊東 純也（ゲンク＝33）
遠藤 航（リバプール＝33）
鎌田 大地（クリスタルパレス＝29）
前田 大然（セルティック＝28）
小川 航基（NECナイメヘン＝28）
田中 碧（リーズ＝27）
上田 綺世（フェイエノールト＝27）
堂安 律（Eフランクフルト＝27）
佐野 海舟（マインツ＝25）
中村 敬斗（Sランス＝25）
鈴木 唯人（フライブルク＝24）
久保 建英（Rソシエダード＝24）
塩貝 健人（ウォルフスブルク＝21）
後藤 啓介（シントトロイデン＝20）