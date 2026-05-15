日本サッカー協会(JFA)は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表した.

ボランチのレギュラーに定着したMF佐野海舟（25＝マインツ）は順当に選出されたが、弟の佐野航大（22＝NECナイメヘン）は選ばれず、日本史上初となる兄弟でのW杯出場はならなかった。

佐野海はマネジメント会社を通じ「日本代表としてワールドカップに挑めることを光栄に思います。これまで支えてくださった方々への感謝を忘れず、チームの力になれるよう全力を尽くします」とコメントを発表した。

佐野兄弟は、25年6月10日のW杯アジア最終予選インドネシア戦で同時出場。日本代表では06年の佐藤勇人、寿人以来約19年ぶりに兄弟同時出場を果たし、W杯アジア予選に限れば、1993年10月の三浦泰年・知良兄弟以来32年ぶりだった。

W杯メンバーで、ボランチとしてプレーできる選手は遠藤航（33＝リバプール）、鎌田大地（29＝クリスタルパレス）、田中碧（27＝リーズ）、佐野海の4人だけで、守田英正（31＝スポルティング）は選ばれなかった。ボランチが少ないとの指摘に対し、森保監督は「遠藤については、まだプレーができていないので、計算が立たないというのはおっしゃる通り。その時の対処として、板倉はアヤックスで直近の試合でボランチでプレーしている。瀬古もCBをやりながらボランチでもプレーしている。そういった意味でカバーできる。チーム力を維持できる選手はそろっている」と理由を述べた。

＜北中米W杯日本代表＞

【GK】

早川 友基（鹿島＝27）

大迫 敬介（広島＝26）

鈴木 彩艶（パルマ＝23）

【DF】

長友 佑都（FC東京＝39）

谷口 彰悟（シントトロイデン＝34）

渡辺 剛（フェイエノールト＝29）

板倉 滉（アヤックス＝29）

伊藤 洋輝（Bミュンヘン＝27）

冨安 健洋（アヤックス＝27）

菅原 由勢（ブレーメン＝25）

瀬古 歩夢（ルアーブル＝25）

鈴木淳之介（コペンハーゲン＝22）

【MF/FW】

伊東 純也（ゲンク＝33）

遠藤 航（リバプール＝33）

鎌田 大地（クリスタルパレス＝29）

前田 大然（セルティック＝28）

小川 航基（NECナイメヘン＝28）

田中 碧（リーズ＝27）

上田 綺世（フェイエノールト＝27）

堂安 律（Eフランクフルト＝27）

佐野 海舟（マインツ＝25）

中村 敬斗（Sランス＝25）

鈴木 唯人（フライブルク＝24）

久保 建英（Rソシエダード＝24）

塩貝 健人（ウォルフスブルク＝21）

後藤 啓介（シントトロイデン＝20）