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　日本サッカー協会(JFA)は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表した.

ボランチのレギュラーに定着したMF佐野海舟（25＝マインツ）は順当に選出されたが、弟の佐野航大（22＝NECナイメヘン）は選ばれず、日本史上初となる兄弟でのW杯出場はならなかった。

　佐野海はマネジメント会社を通じ「日本代表としてワールドカップに挑めることを光栄に思います。これまで支えてくださった方々への感謝を忘れず、チームの力になれるよう全力を尽くします」とコメントを発表した。

　佐野兄弟は、25年6月10日のW杯アジア最終予選インドネシア戦で同時出場。日本代表では06年の佐藤勇人、寿人以来約19年ぶりに兄弟同時出場を果たし、W杯アジア予選に限れば、1993年10月の三浦泰年・知良兄弟以来32年ぶりだった。

　W杯メンバーで、ボランチとしてプレーできる選手は遠藤航（33＝リバプール）、鎌田大地（29＝クリスタルパレス）、田中碧（27＝リーズ）、佐野海の4人だけで、守田英正（31＝スポルティング）は選ばれなかった。ボランチが少ないとの指摘に対し、森保監督は「遠藤については、まだプレーができていないので、計算が立たないというのはおっしゃる通り。その時の対処として、板倉はアヤックスで直近の試合でボランチでプレーしている。瀬古もCBをやりながらボランチでもプレーしている。そういった意味でカバーできる。チーム力を維持できる選手はそろっている」と理由を述べた。

＜北中米W杯日本代表＞

【GK】

早川　友基（鹿島＝27）

大迫　敬介（広島＝26）

鈴木　彩艶（パルマ＝23）

【DF】

長友　佑都（FC東京＝39）

谷口　彰悟（シントトロイデン＝34）

渡辺　　剛（フェイエノールト＝29）

板倉　　滉（アヤックス＝29）

伊藤　洋輝（Bミュンヘン＝27）

冨安　健洋（アヤックス＝27）

菅原　由勢（ブレーメン＝25）

瀬古　歩夢（ルアーブル＝25）

鈴木淳之介（コペンハーゲン＝22）

【MF/FW】

伊東　純也（ゲンク＝33）

遠藤　　航（リバプール＝33）

鎌田　大地（クリスタルパレス＝29）

前田　大然（セルティック＝28）

小川　航基（NECナイメヘン＝28）

田中　　碧（リーズ＝27）

上田　綺世（フェイエノールト＝27）

堂安　　律（Eフランクフルト＝27）

佐野　海舟（マインツ＝25）

中村　敬斗（Sランス＝25）

鈴木　唯人（フライブルク＝24）

久保　建英（Rソシエダード＝24）

塩貝　健人（ウォルフスブルク＝21）

後藤　啓介（シントトロイデン＝20）