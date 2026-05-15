第２４回齋藤秀雄メモリアル基金賞（ソニー音楽財団主催）のチェロ部門（賞金５００万円）を受賞したチェリストの山澤慧（けい）（３８）＝写真＝が２８日午後７時、東京・早稲田のトーキョーコンサーツ・ラボで受賞記念リサイタルを開く。

近現代の作品に積極的に取り組んできた。「２０世紀以降に書かれた曲には、一つひとつの音の意味を考え、音楽が持つエネルギーの動きを探る楽しみがある。それが評価されてうれしい」と受賞の喜びを話す。

東京芸術大在学中から現代曲に興味を持ち、２０１７年から１年間ドイツに留学して特殊奏法などを学び、「『正しい演奏』という呪縛から解放され、より自由な演奏を目指すようになった」と振り返る。現在は藝大（げいだい）フィルハーモニア管の首席チェロ奏者を務めるかたわら、ソロ活動では現代曲以外にもレパートリーを広げている。

２８日の曲目はベートーベンのチェロソナタ第４番、バッハの無伴奏チェロ組曲第３番、湯浅譲二の「内触覚的宇宙４」、プロコフィエフのチェロソナタ。「ベートーベン、バッハ、プロコフィエフはいずれもハ長調。力強くほがらかな人間賛歌を奏でたい」と抱負を語る。ピアノは鳥羽亜矢子。（電）０３・３２００・９７５５。

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齋藤秀雄メモリアル基金賞の指揮部門（賞金同）は、現在ドイツ・ハノーファー州立歌劇場の第２カペルマイスターとして活躍する指揮者の熊倉優（３４）が受賞した。