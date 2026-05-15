マイナンバーカードの取得者に最大２万円分のポイントを付与する国のマイナポイント事業を巡り、カードの申請件数が事業実施後に約６８００万件増加していたことが、会計検査院の調査でわかった。

総務省は「ポイントの付与は、カードの早期普及に効果があった」としている。

マイナポイント事業は、カードの普及や消費活性化のため、総務省が２０１９〜２３年度に実施。カード取得者が自腹で２万円分の買い物やチャージをすると、最大５０００円分のポイントを与える形で始まった。その後の「第２弾」では、カードに保険証の機能を持たせた「マイナ保険証」の申し込みや、公金受け取り口座とのひも付けを行うと、それぞれ７５００円分のポイントが付与された。

会計検査院は、２４年６月に国会の要請を受けて事業の状況を調査。カードの申請は事業の前後で６７６９万件、マイナ保険証の登録は６１７０万件、公金受け取り口座の登録は６０９７万件増えた。

主要な４０決済事業者に確認したところ、付与したポイントの約９４％にあたる１兆１６２３億円分が店舗での決済などで使われた。

１９〜２３年度の事業の予算額は２兆１４２２億円で、支出額は１兆３９０５億円。検査院は、経済効果は、ポイント付与のため消費者が自腹で負担した２万円も含めると２兆４６０４億円になるとした。

一方、マイナンバーカードは自主返納などで９３万枚（２５年７月時点）が廃止されたという。

ポイント事業の広報費は２１１億円に上ったが、広報媒体を選択した経緯などを示す資料が保存されていなかった。検査院は、妥当性を確認できないとして、総務省に資料の適切な保存を求めた。同省は「今後は事後検証が可能な資料を作成したい」としている。