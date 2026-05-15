『普通のスカート』に戻れないかも！【ハニーズ】ひんやり嬉しい♡「接触冷感スカート」

全国的な猛暑が予測されている2026の夏。快適さも重視しながらおしゃれを楽しみたいなら、ふれた瞬間ひんやりとする接触冷感機能付きアイテムを選ぶのがおすすめです。今回は【ハニーズ】の一部店舗でも購入できる大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、おすすめのスカートをご紹介します。暑い日に頼りになる機能性スカートは、1度穿くと手放せなくなるかも。

楽ちんサマ見え！ オンオフ使える優秀スカート

【GLACIER lusso】「タックロングスカート」\4,980（税込）

腰まわりをスッキリ見せつつ、気になる部分をふわっと隠せるタックデザインが特徴。歩くたびにヒラヒラ揺れて優美な雰囲気を演出します。休日はロゴTとスニーカーを合わせてカジュアルに、お仕事の日はシャツとパンプスを合わせてキレイめに。接触冷感機能付きだから、オンにもオフにもこれからの時季に幅広く着回せそうです。ウエストの後ろはゴムを使用しており、穿き心地も楽ちん。前はギャザーを寄せていないため、トップスインスタイルもサマ見えします。

穿くだけで上品見え！ 体型カバー & スタイルアップを狙える

【GLACIER lusso】「マーメイドスカート」\4,480（税込）

裾にかけてゆるやかに広がるマーメイドラインが、エレガントな佇まいを演出。落ち感のあるジョーゼット素材も上品です。広がりすぎないのに体のラインを拾いにくい、ほどよいシルエットなのもポイント。小さなドット柄がフェミニンなムードを醸し出すグレー × クロ。無地のダークミント・ベージュ・ブラックから選べる、全4色展開です。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：伊村 真奈

ファッション記事執筆をメインに、FTN草創期からライターとして活動。自身も洋服をこよなく愛し、誰でもが気軽にオシャレを楽しめる記事コンテンツ制作に情熱を燃やし、大人のためのファッション情報をリサーチ & 収集。FTNを中心に執筆中。