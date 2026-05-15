猫を救う『寄付先』を選ぶときのポイント5つ

1.活動の透明性が高いか

「かわいそう」という言葉に心を動かされることもありますが、信頼できる団体かどうかは、実際の活動の様子が見えているのかが、判断の軸になります。

まずは、SNSやホームページの情報をよく確認しましょう。日々の様子や譲渡会の写真などを具体的に載せているか、継続的に発信されているかがポイントです。

また、活動年数や譲渡数など、数値で実績が示されているのかも1つの目安になります。

2.お金の流れが見えるか

寄付されたお金がどのように使われているのかも、確認しておきたいポイントです。フードや日用品、医療費など、使い道が詳しく開示されているのかをリサーチしましょう。

筆者の住んでいる地域が運営する団体では、シェルターの修繕費や、持病を抱えた猫のための専用ルームの設置などに活用されていました。

このように、寄付によってどのような成果がでているのかを発信する姿勢も、信頼性を見極めるヒントになります。

3.猫の幸せを考えた譲渡をしているか

「その猫が、一生幸せに暮らしていける家庭かどうか」という視点で譲渡しているのかも、見逃せません。

誰にでもすぐに譲渡している場合、適正なマッチングより「数」を優先している可能性も考えられます。面談やトライアルの実施、契約など、段階を踏んで譲渡しているのかを見ていきましょう。

また、譲渡後の相談やサポート体制が整っているかどうかも、漏れなく確認することが大切です。

4.公的機関や外部とのつながりがあるか

その団体の規模にもよりますが、行政や他の団体と連携しながら取り組んでいるのが見えるのも、重要な手がかりになります。

個人の力だけにとどまらず、地域の課題として取り組んでいる姿勢も見えますし、第三者との関わりがあることで、活動の信頼性の担保にもつながります。

なかには、地域を越えて協力し合う動きもあり、殺処分ゼロを目指して他県の保護団体と連携しているケースも見られます。

5.実際に現場を見学できるか

「実体のない団体に寄付してしまっていた･･･」というトラブルも、少なからず発生しています。すべてを疑う必要はありませんが、やはり実際に現場に出向き、リアルな雰囲気を確認できる方が安心です。

団体によっては、一般の人も利用できる保護猫カフェを併設している事例も見られ、それほどハードルも高くありません。

写真だけでは分かりにくい、施設の衛生管理や猫たちの様子、そしてスタッフさんの対応。現場の空気感そのものを肌で感じてみましょう。

無理なくできる支援の方法を見つけよう

ふるさと納税・クラウドファンディング

ふるさと納税やクラウドファンディングは、特定の自治体やプロジェクトを選んで支援できる仕組みです。純粋に寄付するタイプもあれば、返礼品（リターン）が選べるタイプもあり、目的に応じて関わりやすいのが特徴です。

寄付金の使い道や活用報告が示されていることも多く、支援の行き先を確認できる点も安心材料になります。最近では、継続寄付型のクラウドファンディングも続々登場しています。

物資の送付

物資を送るという支援の方法もあります。受け入れの基準は団体によって異なり、例えばドライフードでも、開封済みのものも受け入れている場合と、衛生面の理由から未開封のみとしている場合があります。

ホームページなどで必要な物資が公開されている場合は、事前に確認することで、ミスマッチを防ぎやすくなるでしょう。

保護猫カフェの利用・チャリティグッズ購入

保護猫カフェを利用したり、チャリティグッズを購入したりするなど、楽しみながら支える方法もあります。売り上げの一部もしくは全額が、フードや医療費といった運営費に充てられる温かい仕組みです。

グッズの多くは、猫をモチーフにした愛らしいデザインのものばかり。筆者も雑貨店で、チャリティ対象の猫のおもちゃを購入したことがあります。

まとめ

猫を救う寄付先が多様化しているからこそ、なんとなくの雰囲気だけではなく、見える情報から、本当に信頼できる団体かどうかを見分けることが大切です。

実際に現場を見学することができれば、より具体的に団体の活動ぶりが見えてきます。同時に、あなた自身のなかで猫への想いも深まっていくかもしれません。

無理なく支援できる方法を見つけ、猫と人が共生できる社会へとつながる一歩を踏み出してみましょう。