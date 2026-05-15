『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』第1＆2章の英語吹き替え＋日本語字幕版5.22より特別上映！
映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』が、北米で上映開始。これを記念して、日本国内で5月22日より『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』および『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の英語吹き替え＋日本語字幕版を、東京・埼玉・大阪・愛知の計5館にて特別上映する。
【動画】『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』英語吹替版オフィシャルトレーラー
1月30日より公開された映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』は、観客動員数159万人、興行収入27億円を突破。前作を越えるヒットを記録している。そんな中、北米850館以上の劇場にて公開。重厚な物語性と圧倒的な映像表現で大きな反響を呼んでいる本作を、英語吹き替え版で届ける。
北米上映開始記念となる日本での特別上映では、第1章『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』を5月22日〜28日、第2章『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』を5月29日〜6月4日に上映。各作品上映期間は1週間となっている。
英語吹き替え版では、ハサウェイ・ノア役をケイレブ・イェン（『鬼滅の刃 刀鍛冶の里編』上弦の鬼・可楽役など）、ギギ・アンダルシア役をミーガン・シップマン（『SPY×FAMILY』アーニャ・フォージャー役など）、ケネス・スレッグ役をアーロン・フィリップス（『GREAT PRETENDER』ローラン・ティエリー役など）が担当。
なお日本での特別上映期間中、入場者プレゼント最終弾「村瀬修功監督デザインイラストカード」（数量限定）を配布する。
映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』は、公開中。
【動画】『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』英語吹替版オフィシャルトレーラー
1月30日より公開された映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』は、観客動員数159万人、興行収入27億円を突破。前作を越えるヒットを記録している。そんな中、北米850館以上の劇場にて公開。重厚な物語性と圧倒的な映像表現で大きな反響を呼んでいる本作を、英語吹き替え版で届ける。
英語吹き替え版では、ハサウェイ・ノア役をケイレブ・イェン（『鬼滅の刃 刀鍛冶の里編』上弦の鬼・可楽役など）、ギギ・アンダルシア役をミーガン・シップマン（『SPY×FAMILY』アーニャ・フォージャー役など）、ケネス・スレッグ役をアーロン・フィリップス（『GREAT PRETENDER』ローラン・ティエリー役など）が担当。
なお日本での特別上映期間中、入場者プレゼント最終弾「村瀬修功監督デザインイラストカード」（数量限定）を配布する。
映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』は、公開中。