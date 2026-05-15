◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）１週前追い切り＝５月１５日、栗東トレセン

君子蘭賞を２馬身半差で快勝したアンジュドジョワ（牝３歳、栗東・福永祐一厩舎、父キタサンブラック）が１週前追い切りで、鋭い伸びを見せた。

岩田望来騎手が騎乗し、栗東・ＣＷコースでマリブオレンジ（４歳１勝クラス）を２馬身追走。直線で軽く促されると、しっかりと首を使ったフォームで首差先着。タイムも６ハロン８５秒２、ラスト２ハロン１１秒３―１０秒７と出色で、福永調教師は「過程としてはいいし、調教段階では十分力を出せる状態」と満足げだった。

無傷２連勝でのＧ１挑戦となるが、４月２９日に社台ファーム鈴鹿から帰厩し、気配はさらに上向いている。カイバ食いが細い面もあったが、今はしっかりと完食。ここに来て中身も伴ってきた。「いい形で牧場から帰ってきた。フォームの改善が必要ないくらいにうまくやってくれた。前回とは違う形で出せそう」と指揮官。「ジョッキーも今回はいい感触をつかんでもらってるんで、その気になってチャレンジしてくれたら」。騎手時代にオークス３勝とレースの癖を熟知するトレーナーが、手応えを十分に愛馬を送り出す。