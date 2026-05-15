◆パ・リーグ 楽天６―３ソフトバンク（１５日・楽天モバイル最強）

楽天はソフトバンクに勝利し、２連勝を飾った。打線は２回に４得点し、先発の早川を援護。三木肇監督は「今シーズン、早川がずっといいピッチングしてくれてて、なかなか先に点が取れていないなかで取って。今日は先に４点取れたところが、早川がずっと我慢して投げていたことが、今日は少しちょっと援護できたのは良かったかなと思う。こういう形が多く取れたらいいな」とうなずいた。

序盤から主導権を握った。２回に村林が上沢から適時打を放って先制。さらに２回２死一、二塁で佐藤が左翼テラス席へ３号３ランを放った。昨季までソフトバンクに所属していた男の“恩返し弾”で追加点をもたらした。佐藤の貴重な３ランについて指揮官は「ホームラン、長打のとこなんだけど、ホームランはいろんな力持っているな、と。こちらも３発打たれたけど、長打というか、ホームランの魅力、難しさというか。（佐藤）直樹はしっかり、仕留めて、非常にいいバッティングでした」と声を弾ませた。

５点リードの６回には無死二塁から犠打で走者を進め、辰己の二ゴロ（記録は野選）の間に貴重な追加点を奪った。三木監督は「あそこはなんとかもう１点っていうところだった。そこもいろんな見方があって、それが野球だと思うんですけども、辰己も追い込まれたけどなんとか仕事をした。（三塁走者の佐藤）直樹も本当にいい走塁だった。日頃から選手１人１人の走塁の意識と、走塁コーチが常にこう色々話してくれてるところだと思う。選手とコーチに感謝というか、良かったプレーだと思う」と喜んだ。

投げては先発した早川が安定した投球を披露。６回まで１安打無失点投球を続けた。柳田と正木に連続アーチを浴びたが、後続は抑えて、８回４安打２失点の好投で３勝目。チームは２連勝となり、息を吹き返してきた。