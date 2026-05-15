日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯に臨む日本代表メンバーを発表し、ベルギー１部シントトロイデンＦＷ後藤啓介（２０）が選出された。１９１センチと規格外の高さを誇る２８年ロサンゼルス五輪世代の大器が、初のＷ杯に挑む。

後藤は所属先を通じ「ワールドカップのメンバーに選出していただき、とてもうれしく思います。日本代表としての誇りと責任を胸に、チームの勝利に貢献できるよう全力で戦います。応援よろしくお願いします」とした。

後藤は２０２３年、高校生ながら磐田のトップチームでＪ２開幕戦２ゴールという衝撃的なデビューを飾り、１年目で７得点を記録。２０２４年１月にベルギーの名門アンデルレヒトへ渡ると、２５年１月には欧州ＥＬデビュー戦でゴールを挙げるなど欧州の舞台で台頭した。昨夏、出場機会を求めて期限付き移籍したシントトロイデンで公式戦１３得点８アシストと具体的な数字を残し、欧州のスカウト陣からも注目を集める存在となった。

２５年１１月のガーナ戦で代表デビュー以降も成長を続け、今年３月の英国遠征ではスコットランド戦で代表初先発。柔らかいポストプレーでチームを生かすプレーをみせていたこともあり、最終的にＷ杯の切符をつかみ取った。Ｗ杯に出場した日本代表のフィールドプレーヤーでは、ＤＦ吉田麻也の１８９センチが最長身。ＧＫでは２２年カタールＷ杯でメンバー入りしたシュミット・ダニエルの１９７センチだが出場はなかったため、１９１センチの後藤が出場すれば、“歴代最長身出場”を塗り替えることになる。

◆後藤 啓介（ごとう・けいすけ）２００５年６月３日、静岡・浜松市生まれ。２０歳。カワイ体育教室ＳＣ、磐田Ｕ―１５、同Ｕ―１８を経て、高２の冬にトップ昇格。２３年１１月にベルギー１部アンデルレヒトに期限付き移籍し、２４年１２月に完全移籍。今季は同１部シントトロイデンに期限付きで加入。１９１センチ、７８キロ。