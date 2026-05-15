北中米Ｗ杯に臨むサッカー日本代表メンバー２６人が１５日に発表され、Ｊ２ジュビロ磐田で育ったＦＷ後藤啓介（２０、シントトロイデン）が選ばれた。

この発表を元日本代表ＭＦの磐田・藤田取締役（５４）は静岡・ヤマハスタジアムの会見室に設置されたテレビで見守った。最後の２６番目に後藤の名前が呼ばれるとホッとした表情に。同じ磐田出身のＤＦ伊藤洋輝に関しては「安心して（発表を）見ていられたけれど、後藤に関してはいろんな考え方があったので。ホントに良かったなあ、という思い」と目を細めた。

後藤は浜松市出身で、中学時代から磐田の下部組織で育った。高校２年生だった２０２３年のＪ２開幕戦でプロデビュー。０―３の後半１９分に途中出場し、試合終了間際の３分間で２ゴールを挙げて会場を驚かせた。代表メンバーが発表された後に会見した藤田取締役は「自分を出せば点を取るから早く出してくれ！ と言っていた姿が脳裏に焼き付いている。ワールドカップでも、その通りの活躍をすると信じています」と話した。

先輩の快挙は、磐田Ｕ―１８で現在プレーしている選手にとっても明るいニュースだ。取締役は「自分も続くんだ！ と思っている選手もきっといる。強烈なメッセージ、インパクトが残るプレーをしてほしい」と期待した。