日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（来月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表した。森保一監督自ら名前を呼び上げた。初の優勝を目指す森保ジャパンは３１日にアイスランドと最後の親善試合を行う。１次リーグでは来月１４日にオランダ、２０日にチュニジア、２５日にスウェーデンと対戦する。

ＤＦ伊藤洋輝（２７）＝バイエルン＝が２大会連続でＷ杯メンバー入りを果たした。シュツットガルトで自身の評価を高めたレフティーは、２４年１０月にドイツの名門バイエルンへ移籍。移籍金は約５０億円、年俸は推定約１０億円にも上る大型移籍だった。ただ、同年７月のプレシーズンに右足中手骨を骨折し、経過が悪かったことから同１１月には再手術を実施した。

その後も慢性的にけがに苦しみ、代表活動から離れる期間もあった。その間、ＤＦ鈴木淳之介が活躍するなど、新たな戦力も台頭したが、森保ジャパンの主力としてＷ杯の切符をつかんだ。バイエルンでも先発の座をつかみ、リーグ優勝も経験した。１８８センチの高さ、スピードに加えて、最大の特徴は左足での正確なキック能力。センターバックだけでなく、サイドバックもこなすことができる万能性も魅力だ。

◆伊藤 洋輝（いとう・ひろき）１９９９年５月１２日、浜松市生まれ。２７歳。磐田の下部組織出身で、高校３年生の１７年５月にトップチーム昇格。１９年は名古屋に期限付き移籍し、２０年に磐田へ復帰。２１年にシュツットガルトへ期限付き移籍し、翌年に完全移籍。２４年６月にバイエルンへ完全移籍。１８６センチ、７８キロ。左利き。