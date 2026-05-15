乃木坂46金川紗耶（24）のファースト写真集「好きのグラデーション」（DONUTS／主婦の友社、6月30日発売）の書店別購入特典全21種が15日、一挙公開された。

セブンネット（通常版のみ）、HMV＆BOOKS SHIBUYA、タワーレコード渋谷店の特典は折り目なしB3ポスター、そのほか18種はポストカードとなる。ポストカードの特典がついてくる店舗は以下の18店舗。

◇ ◇ ◇

・セブンネット(限定版のみ)

・HMV＆BOOKS(SHIBUYA店は除く)

・SHIBUYA TSUTAYA

・TSUTAYA(SHIBUYA店は除く)

・タワーレコード(渋谷店は除く)

・楽天ブックス(通常版のみ)

・紀伊國屋書店

・未来屋書店

・三省堂書店

・くまざわ書店

・コーチャンフォー

・有隣堂

・丸善ジュンク堂書店

・書泉・芳林堂書店

・ヨドバシカメラマルチメディア京都

・ブックファースト

・DONUTS BOOKS

・乃木坂46 Mobile

同作は美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。「写真集を出すことが夢のひとつだった」といい、街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の魅力が詰められているという。

雑誌「Ray」のモデルも務め、洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを生かしたさまざまなショットに挑戦したという。

金川は18年11月、乃木坂46に4期生として加入。北海道出身で「きつねダンス」を踊る姿が話題になったことも。ファンからは「やんちゃん」の愛称でも親しまれている。