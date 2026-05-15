５月１５日の北海道内は道東を中心に気温が上がり、美幌町では真夏日一歩手前の暑さとなりました。



札幌市でも平年よりも高い気温となり、初夏の風物詩の祭りが賑わいを見せていました。



午後１時前、美幌町では真夏日一歩手前となる最高気温２９．６℃を観測しました。



１５日の道内は高気圧や暖かい空気が流れ込んだ影響で道東を中心に気温が上がり、４１地点で夏日となりました。



（マチの人）「暑いです。やっぱり水分補給を第一に」





一方、札幌は午後３時半までに最高気温２１.１℃と平年よりも高い気温となりました。

晴天に恵まれた札幌市中央区の三吉神社では、１４日と１５日に例大祭が開かれていて、訪れた人は屋台の食べ物を楽しんでいました。



（訪れた人）「（おいしい？）うまい」



（訪れた人）「すごい賑わっていて楽しいです」



（訪れた人）「ことし初めてお祭りがあることを知って来ました。楽しいです」



三吉神社の例大祭は１５日午後７時すぎまで続きます。



道内は１６日までは夏のような暑さが続きますが、日曜日にはオホーツク海側で最高気温が一桁になるところもある見込みです。



熱中症や急な寒暖差による体調不良には十分注意が必要です。