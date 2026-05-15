＜中間速報＞小西たかのりが単独首位 池田勇太1差、70歳・倉本昌弘は苦戦
＜関西オープン 2日目◇15日◇茨木カンツリー倶楽部 東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第2ラウンドが進行している。午後の最終組が前半を終えて、小西たかのりがトータル7アンダー・単独首位に立っている。
【LIVEフォト】クラブまで飛んだ！ 池田勇太、“すっぽ抜け”の瞬間
トータル6アンダー・2位に池田勇太。トータル5アンダー・3位タイに「61」を叩き出した砂川公佑、細野勇策、前田光史朗、原敏之が続いている。2戦連続優勝を狙う堀川未来夢は2つ伸ばし、トータル4アンダー・7位タイ。70歳の倉本昌弘は12ホール消化時点で8つ落とし、トータル11オーバー・118位タイに沈んでいる。今大会の賞金総額は8000万円。優勝者には1600万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞関西オープン リーダーボード
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