コレはカッコいい！フォーティーンの特約店限定モデル『TC-8 FORGED』が5月26日デビュー
フォーティーンが、販路限定アイアンをアナウンス。「GOLF CRAFT FOURTEENの極めて高い精度と安定性を備えた軟鉄鍛造アイアン『TC-8 FORGED』を5月26日より出荷開始。お求めはゴルフクラフトフォーティーン及び公認特約店まで」と、同社広報。
【画像】7番アイアンを構えた顔つき
素材はS25CでバックフェースにCNCミルドを施した存在感抜群の造形で、仕上げは2種類。「シャンパンゴールド仕上げ」はメッキ硬度が低く、ソフトな打感でフィーリングが伝わりやすい特性。また「マットブラック仕上げ」は迫力と重厚感があり、より引き締まった印象だ。
「一体鍛造ながらバックフェース面を精密にCNC ミルド加工することで、番手ごとに最適な重心位置を設定。ロング番手は卓越した飛びを、ミドル番手は優れた安定性を、ショート番手は飛び過ぎず距離感を出しやすい弾道性能を実現しました。プレーヤーがイメージするショットをやさしく発揮する高機能重心設計です」（同） いずれも7Iロフトが31度、PWロフトが44度。番手は4I〜PWを用意しており、ヘッド6個セットが税込19万8,000円で、ヘッド単体が33,000円。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【画像】7番アイアンを構えた顔つき
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