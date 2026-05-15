歌手の美川憲一が80歳の誕生日となる15日、都内で会見を行った。デビューから61年の間に発売されたシングルとアルバム154作品、計581曲をサブスクリプション（定額聴き放題）で配信することを発表。「バズりたいわよ」と意欲をみなぎらせた。

報道陣の前で代表曲「さそり座の女」を歌唱。2コーラス目に入ると、長年美川のモノマネをしてきたコロッケ（66）がサプライズで傘寿のお祝いにかけつけた。2人で熱唱し終え、美川は「びっくりしたわ。まさか来るなんて思わなかったから」と顔をほころばせた。

昨年11月にパーキンソン病を患っていることを公表。現在は週2回ほどリハビリテーションに励んでおり、ダンベルを用いたスクワットやかかと上げなどの運動を行っている。「入院した時は、どうなるのか不安でした」としつつも「力強く生きれば必ず、歌を歌えるようになるんだ」と前を向いた。

今後はコンサートも控えており「いままで年齢なんて考えてこなかった。100歳までは難しいかもしれないけれど、90歳までは歌いたい」と意欲はみなぎるばかり。「これからもしぶとく歌い続けていきます」と力を込めた。