日本サッカー協会は１５日、都内で記者会見を開き、６月１１日に開幕するＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。２大会連続で指揮をとる森保一監督（５７）は、注目されていたＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝を選出。史上最多の５大会連続選出となった。長友は前回カタール大会のＧＫ川島永嗣を上回る史上最年長３９歳８カ月での選出となった。

長友は名前が呼ばれた瞬間、込み上げるものを我慢しきれず涙。「ありがとうございます」と言葉を紡いだ。「今回で５回目の選出ですが、こんなに緊張したことはないというくらい緊張しました。ありきたりかもしれませんが、選出していただき本当に感謝の気持ちがすごく出てきました。家族もそうですし、ＦＣ東京のチームメイト、スタッフも含めて、ファン・サポーターのみなさんの声もそうですが、本当にみなさんの支えがなかったらここまで来ることはできませんでした。もう感謝しか出てきません。本当に『ありがとう』ということを、みなさんに伝えたい」と、感謝の言葉を綴り、「やはり優勝を目標にしているので、そこに向けて強い信念を持って、覚悟を持って戦いたいと思います」と、決意を語った。

川島は２２年１１月１日の前回大会代表発表時に３９歳７カ月２０日で、３９歳２４５日で大会開幕を迎えた。長友は１５日時点で３９歳８カ月３日。開幕を３９歳９カ月で迎えることになる。

前回２２年カタール大会では「ブラボー！」の合言葉で話題に。同年の流行語大賞トップ１０入りしていた。カタール以降の第２次森保ジャパンでの出場は２試合にとどまったが、チームに帯同し、仲間を鼓舞し続けてきた。

森保監督は「彼のコンディションをみさせてもらった時にインテンシティ高くプレーできるところをみさせてもらって、チームが戦う一員としてやれるコンディションと確認した。メンタル的なところもプレーヤーでも魅せられる、コミュニケーションの部分でもチーム全体に貢献してもらえる。局面局面での戦える力をＷ杯基準で持っている」と選出の理由を説明した。