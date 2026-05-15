ドル円１５８．４５近辺、ユーロドル１．１６３５近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は158.45近辺、ユーロドルは1.1635近辺での推移。ドル円は158.67付近まで高値を伸ばしたあと、調整売りに押されて158.40台に反落している。ユーロドルは引き続き軟調に推移しており、足元では安値を1.1633付近に更新している。ユーロ円は一段安となり、足元で安値を184.33付近に広げている。原油高を受けて債券利回り上昇、株安の図式となるなかで、ドル高や円高が優勢になっている。



USD/JPY 158.44 EUR/USD 1.1633 EUR/JPY 184.33

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