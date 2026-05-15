◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（１４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースの大谷翔平投手が休養日となった１４日（日本時間１５日）の試合中ベンチで、イタズラが進行していた。

被害に遭っていたのは、山本由伸投手。ベンチで大谷と並んで試合観戦をしていた右腕は、パーカーを着用していた。そのパーカーのフード部分に忍び寄る手。その手には、ベンチに毎日大量に置かれているバブルガムがあった。１つ、２つ、３つ…フードにはどんどんとガムが入れられていく。

だんだんと重くなるフード…しかし、由伸はそのイタズラに全く気付かない。大谷と試合中ずっと一緒にベンチで観戦する機会など滅多にない。そのためか、由伸は大谷との会話に夢中で、笑顔が絶えなかった。

イタズラ実行犯は、正捕手のスミス。前回登板となった１２日（同１３日）の本拠でのジャイアンツ戦は敗戦投手になったが、その日もバッテリーを組んだ女房役。スミスがどんどんガムを入れていく姿を、大谷は横目で見てニヤけていたが、由伸は気にする素振りも見せなかった。

この様子は、ドジャースの公式ＳＮＳに動画でアップされた。これには「由伸のフードにお菓子を入れるイタズラしてたの大谷？」とイタズラ好きそうな大谷を犯人と疑う声や、「由伸パーカーのフードにガム入れられてるの気づいてなくて可愛いｗ」のコメントが寄せられた。「大谷の『何も見てませんけど？』感が完璧すぎる」、「ウィル・スミス悪魔すぎｗ 由伸のフードがキャンディー貯金箱になってる」とドジャースベンチのほんわかぶりにネットも盛り上がっていた。