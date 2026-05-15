◯◯するだけ！すっぱいキウイが甘くなる魔法ワザ

スーパーで買ってきたキウイを食べたら思ったよりすっぱかった…という経験はありませんか？実は、ある方法で保存するだけで、すっぱいキウイが甘くなる裏ワザがあるんです。今回紹介する方法は、特別な道具も不要で、今日から誰でも試せます。

▼100人以上が絶賛！切って冷蔵庫に入れるだけで甘くなる魔法のワザ

特別な調理も道具も必要なし。キウイを切って冷蔵庫に一晩置くだけで、驚くほど甘さが増すシンプルな裏ワザです。



切って冷蔵庫に入れ、翌日食べるだけで甘さが変わる

1.キウイの皮をむき、食べやすい大きさに切ります。

2.切ったキウイを容器に入れ、蓋またはラップをします。

3.冷蔵庫で半日〜1日ほど冷やします。

4.翌日取り出して食べると、すっぱさが和らいでしっかり甘くなっています。

実際にこのレシピで作った人の感想

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも、「本当に甘くなっていて驚いた」「すっぱくて食べにくかったキウイがおいしくなった」など、その変化に感動する声がたくさん届いています。





今回紹介したのは、切って冷蔵庫に入れるだけなのに甘くなるという、不思議かつ超シンプルな方法です。小さめに切ってヨーグルトにのせると、さらにおいしく楽しめますよ。すっぱいキウイを買ってしまったときは、ぜひ試してみてください。（TEXT：青木千奈）

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