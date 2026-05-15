バービー、両親を“顔出し”で公開 両親＆夫とオリジナルの“おそろいTシャツ”で4ショット披露「バービーが2人いる！思ったらお母様」
お笑いコンビ・フォーリンラブのバービー（42）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。“母の日”に故郷で家族とバーベキューをしたことを報告し、両親を“顔出し”で夫も交えた家族ショットを披露した。
【写真】「バービーが2人いる！思ったらお母様」両親“顔出し”の家族ショットを公開したバービー
バービーは「夫・つーたんから母の日サプライズプレゼント」と、愛娘が描いたイラストをユニクロでプリントしたという“特製”Tシャツを紹介。
「1番喜んでたのは父かもしれません。マフィアのような強面の父のピースを初めて見ました」と、うれしさを隠しきれない父のほほ笑ましい様子を報告。「羽釜で栗山産のお米を炊いて、北海道産のお肉に、アスパラ、ホタテ、TKGと最高のモーニングでした」と大満足の帰省を振り返った。
コメント欄には「そっくり〜」「お父様とも似てるしお母様にも似てる」「ご両親はカッコいいですね」「バビちゃん素敵なご家族」「バービーが2人いる！思ったらお母様 そっくりですね」などの声が寄せられている。
バービーは2021年4月に、インスタグラムのDMをきっかけに3年間交際した年下の一般男性・つーたんさんと結婚。24年5月に3年間の妊活を経て第1子の妊娠、同年8月に女児の出産を報告している。
【写真】「バービーが2人いる！思ったらお母様」両親“顔出し”の家族ショットを公開したバービー
バービーは「夫・つーたんから母の日サプライズプレゼント」と、愛娘が描いたイラストをユニクロでプリントしたという“特製”Tシャツを紹介。
「1番喜んでたのは父かもしれません。マフィアのような強面の父のピースを初めて見ました」と、うれしさを隠しきれない父のほほ笑ましい様子を報告。「羽釜で栗山産のお米を炊いて、北海道産のお肉に、アスパラ、ホタテ、TKGと最高のモーニングでした」と大満足の帰省を振り返った。
バービーは2021年4月に、インスタグラムのDMをきっかけに3年間交際した年下の一般男性・つーたんさんと結婚。24年5月に3年間の妊活を経て第1子の妊娠、同年8月に女児の出産を報告している。