韓国の恋愛リアリティー番組『乗り換え恋愛４』の第9話にて、新たな入居者であるパク・ヒョンジが登場し、その圧倒的なビジュアルとスタイルにスタジオのMC陣が騒然となる場面があった。

【映像】「スタイルが良すぎる！」美しすぎる元カノが登場した瞬間

『乗り換え恋愛』は、さまざまな理由で別れた複数のカップルが一つ屋根の下で生活し、過去の恋と新たな出会いの間で葛藤する姿を赤裸々に描いた韓国の恋愛リアリティー番組である。誰が誰の「X（元恋人）」であるかを隠したままスタートする緊張感、そして元恋人の目の前で新しい異性と仲を深めるという極限の状況が、視聴者の共感と切なさを呼び、社会現象を巻き起こしてきた。最新作となるシーズン4では、ソウル近郊での共同生活を経て日本へ場所を移し、湘南のラグジュアリーリゾートでのロマンス旅行も敢行される。

第9話では、既存メンバーであるチョ・ユシクに「今日、デートがあります。準備してください」との指令が入る。ユシクは指定した相手と会うためにソウル・清潭洞のバーを訪れた。そこで待ち構えていたユシクの前に現れたのが、新入居者のパク・ヒョンジであった。

螺旋階段を降りてくる彼女の姿が映し出されると、スタジオのMC陣からは「スタイルがよすぎる！」「美人だわ」「今シーズンは特にすごいな」などの声が上がり、その美貌に見惚れた様子だ。

目の前に現れたヒョンジに対し、ユシクは深々とお辞儀をして「あ、どうも」と挨拶。そんなユシクに対し、ヒョンジは「こんばんは」「よろしくお願いします」と笑顔で応じた。ユシクが「Xじゃないことを願ってたので、新しい入居者でよかったです。驚きましたね」と後のインタビューで明かしていた。

ヒョンジは「私の名前は、パク・ヒョンジです」と自己紹介。対面後のインタビューで彼女は、ユシクの印象について「ユシクさんは、左右の目の大きさが少し違っていて、そこが魅力的でした」「とてもカッコよかったです」「タイプに近かったので、ときめきました」と、かなり好印象を抱いたことを明かした。