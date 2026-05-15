日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。森保一監督（57）が一人ずつ名前を読み上げた。

MF遠藤航（リバプール＝33）、MF鈴木唯人（24＝フライブルク）ら負傷が伝えられている選手が招集された一方で、同じく負傷離脱中のMF三笘薫(28＝ブライトン)、MF南野拓実(31＝モナコ)、さらにここまでサムライブルーを支えてきたMF守田英正は落選。28年ロサンゼルス五輪世代からはFW塩貝健人（21＝ウォルフスブルク）、FW後藤啓介（20＝シントトロイデン）が抜てきされた。

質疑応答では“三笘不在でもW杯優勝という目標に変わりはないか”との質問も出た。森保監督は「目標に変わりはない」と答えながらも、「目標だけではなく、今の力よりも少しでもチーム力を上げ、レベルアップしていくことをやってきました」「日本のサッカー界は多くの方の努力の積み重ねでレベルアップしてきた。今、私が監督としてチームをマネジメントさせていただいている中で、日本代表の勝利と発展を少しでもできればとやってきましたし、未来につなげていくことを考えている」と持論を展開。「目標は凄く大切と思いますけど、目標にとらわれるより、自分たちが力をつけることが目標達成に近づくと思いますし、自分たちが力をつけることで目標が近づいてきてくると思っていますので、このW杯でも勝つということと成長するということ、一戦一戦、勝利を目指して最善の準備と全力を尽くすことをやっていきたい」と話した。

＜北中米W杯日本代表＞（☆が初出場組）

【GK】

☆早川 友基（鹿島＝27）

☆大迫 敬介（広島＝26）

☆鈴木 彩艶（パルマ＝23）

【DF】

長友 佑都（FC東京＝39）

谷口 彰悟（シントトロイデン＝34）

☆渡辺 剛（フェイエノールト＝29）

板倉 滉（アヤックス＝29）

伊藤 洋輝（Bミュンヘン＝27）

冨安 健洋（アヤックス＝27）

☆菅原 由勢（ブレーメン＝25）

☆瀬古 歩夢（ルアーブル＝25）

☆鈴木淳之介（コペンハーゲン＝22）

【MF/FW】

伊東 純也（ゲンク＝33）

遠藤 航（リバプール＝33）

鎌田 大地（クリスタルパレス＝29）

前田 大然（セルティック＝28）

☆小川 航基（NECナイメヘン＝28）

田中 碧（リーズ＝27）

上田 綺世（フェイエノールト＝27）

堂安 律（Eフランクフルト＝27）

☆佐野 海舟（マインツ＝25）

☆中村 敬斗（Sランス＝25）

☆鈴木 唯人（フライブルク＝24）

久保 建英（Rソシエダード＝24）

☆塩貝 健人（ウォルフスブルク＝21）

☆後藤 啓介（シントトロイデン＝20）