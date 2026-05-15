サッカー日本代表公式Xは5月15日に投稿を更新し、FIFAワールドカップ2026北中米大会に臨むSAMURAI BLUEのメンバー26人を発表した。

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日本代表は1次リーグのF組でオランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と対戦予定。投稿では、GK、DF、MF/FWに分けて選出メンバーを紹介し、5月31日に東京・国立競技場で行われるアイスランド代表とのキリンチャレンジカップ2026についても案内している。

今回のメンバーには、長友佑都（39）、久保建英（24）、遠藤航（33）、堂安律（27）らが名を連ねた一方、負傷の影響が懸念されていた三笘薫（28）は選外となった。森保一監督（57）は会見で、三笘について大会期間中の復帰が難しいことを理由に挙げており、SNSでもメンバー構成をめぐって多くの反応が広がっている。

【画像】サッカー日本代表W杯メンバー26人発表（画像はサッカー日本代表公式Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「三笘は間に合わないか。残念。三笘よ、落ち着いたらまた元気な姿を見せておくれ」「鈴木淳之介が選ばれた嬉しい頑張れー」「固いね。今のベストメンバーだと思います。怪我なければ…」「三笘、南野はやっぱ怪我で無理かぁ～。でも守田、浅野おらんのか」といった声が寄せられている。

メンバー一覧

GK

早川友基（27） 鹿島アントラーズ

大迫敬介（26） サンフレッチェ広島

鈴木彩艶（23） パルマ・カルチョ

DF

長友佑都（39） FC東京

谷口彰悟（34） シントトロイデンVV

板倉滉（29） アヤックス

渡辺剛（29） フェイエノールト

冨安健洋（27） アヤックス

伊藤洋輝（27） バイエルン・ミュンヘン

瀬古歩夢（25） ル・アーヴルAC

菅原由勢（25） ヴェルダー・ブレーメン

鈴木淳之介（22） FCコペンハーゲン

MF/FW

遠藤航（33） リバプールFC

伊東純也（33） KRCゲンク

鎌田大地（29） クリスタル・パレス

小川航基（28） NECナイメヘン

前田大然（28） セルティック

堂安律（27） アイントラハト・フランクフルト

上田綺世（27） フェイエノールト

田中碧（27） リーズ・ユナイテッド

中村敬斗（25） スタッド・ランス

佐野海舟（25） マインツ05

久保建英（24） レアル・ソシエダード

鈴木唯人（24） SCフライブルク

塩貝健人（21） VfLヴォルフスブルク

後藤啓介（20） シントトロイデンVV