「脱退メンバー」への消えない関心　LE SSERAFIMの大活躍が呼び戻すデビュー初期の記憶と葛藤

グループを脱退したことを最も悔やんでいると思われるスターは一体誰だろうか。そんな少々酷なアンケートにおいて、LE SSERAFIMの元メンバーであるキム・ガラムが首位に選出された。

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韓国のコミュニティサイト「DCインサイド」は、5月4日から10日までの7日間、「チーム脱退を最も後悔していそうなスターは？」というテーマで投票を行った。

その結果、キム・ガラムが総投票数1万7809票のうち20％にあたる3527票を獲得して1位となった。2位にはNewJeansのダニエル、3位には少女時代出身のジェシカが名を連ねている。

当然ながら、これはインターネット上の投票結果に過ぎない。本人が実際にどのような思いを抱いているかは、本人にしか計り知れないことだ。

それでもキム・ガラムの名前が筆頭に挙がった理由は容易に推測できる。彼女が去った後のLE SSERAFIMが、今やK-POP界を牽引するトップグループへと飛躍を遂げているからだ。

右から3番目がキム・ガラム（写真提供＝OSEN）

キム・ガラムは2022年5月、LE SSERAFIMの一員として華々しくデビューした。

しかしデビュー前後から中学時代の校内暴力疑惑が持ち上がり、同年7月にはSOURCE MUSICとの契約解除および脱退が決定した。

彼女がグループの一員として活動した時間は、極めて短かった。

躍進を続けるLE SSERAFIMと対照的な現在

一方でLE SSERAFIMは、その後5人体制で着実に勢いを増していった。『ANTIFRAGILE』をはじめ『UNFORGIVEN』『EASY』『CRAZY』といった楽曲を通じて、国内外で確固たる地位を築いた。

2025年には初のワールドツアー「EASY CRAZY HOT」を完遂し、日本では4都市で全9公演を敢行した。さらにアンコールとして初の東京ドーム公演も成し遂げ、世間を驚かせた。

そして2026年、彼女たちは2度目のワールドツアー「PUREFLOW」をスタートさせる。7月の仁川公演を皮切りに、日本5都市・全11公演を含む、世界23都市・32公演という大規模なツアーが予定されている。初の欧州単独公演も組み込まれ、その活動規模は拡大の一途をたどっている。

5月22日には、約3年ぶりとなる2ndフルアルバム『PUREFLOW』pt.1のリリースも控えている状況だ。

最新のコンセプトも話題を呼んでいる。5月12日に解禁されたビジュアルコンセプト「BIRCH SCAR」では、森の中でオッドアイや鋭い爪、黒い肌、金属装飾を纏ったメンバーたちが、まるで「怪物」のような風貌で立ち尽くしている。

これは人間の内面にある恐怖や欠落を可視化したもので、古典的な『フランケンシュタイン』を彷彿とさせる。彼女たちはその異形を隠すことなく、むしろ堂々と誇示しているのだ。

現在のLE SSERAFIMが輝きを増すほど、早期に道を分かつことになったキム・ガラムの存在も、別の意味で人々の記憶に呼び起こされる。もし彼女が残っていたら、という仮定の物語を、観客側が勝手に思い描いてしまうのである。

キム・ガラム（写真提供＝OSEN）

実際、キム・ガラムが完全に過去の人となったわけではない。

デビュー曲『FEARLESS』のミュージックビデオには、今も6人体制の姿が刻まれている。同楽曲のMVが再生回数2億回を突破した際も、画面の中には彼女の姿が鮮明に残っていた。

だが公式が発表する記念コンテンツの主役は、当然ながら現在の5人だ。デビュー時の映像には存在するが、現在の公式記録には彼女はいない。その乖離が、グループの成功が報じられるたびに、彼女の存在を影のように浮かび上がらせてしまう。

キム・ガラムの再始動と世間の視線

一方で、キム・ガラム本人も新たな一歩を踏み出し始めている。

今年3月、彼女は個人のYouTubeチャンネル「garamonly」を開設し、自身の近況を公表した。投稿された動画には日常の風景や演技の練習、学園生活などが収められており、芸能界への意欲を感じさせる姿が注目を浴びた。現在までに登録者数は25.4万人に達し、最初に投稿された動画は100万回再生を超えている。

彼女は現在、建国大学芸術デザイン大学メディア演技学科に在籍しているとされており、アイドルではなく女優としての道を模索しているようにも見受けられる。

ただし、彼女に対する世論は今も二分されたままだ。

脱退後、彼女は「暴力を振るったことは一度もない」「強制転校も受けていない」と疑惑を真っ向から否定してきた。しかし、過去の疑惑が完全に払拭されたわけではなく、再起を願う声と厳しい批判の眼差しが共存している。

だからこそ「脱退を後悔していそう」という評価は、どこか残酷な響きを帯びる。

それは彼女の本心に基づいた言葉ではなく、LE SSERAFIMの成功を目の当たりにした周囲が、「もし残っていたら」と勝手に想像を膨らませた結果に過ぎない。

現在のLE SSERAFIM（写真提供＝OSEN）

アイドルグループにおいては、残ったメンバーが成功を収めるほど、選ばれなかった道を選んだ者の未来もまた、より鮮明に照らし出されてしまうものだ。

もちろん、現在のグループの隆盛は、チェウォン、宮脇咲良、ユンジン、カズハ、ウンチェという5人が、数々の困難を乗り越えて築き上げてきた努力の結晶である。そこに元メンバーの影を過剰に投影する必要はない。

それでも、デビュー時に6人だったという事実は不変だ。キム・ガラムが再び姿を現し、演技の世界を目指している今、その対照はより色濃くなっている。LE SSERAFIMは世界規模のツアーへと歩みを進め、キム・ガラムは別の場所で再出発の糸口を探っている。

「後悔していそう」というアンケート結果は、外野が作り出した感情だが、それはLE SSERAFIMがそれほどまでに巨大な存在になったことの裏返しでもあるだろう。

グループがさらなる成功を重ねるたびに、キム・ガラムの名前は何度も呼び戻されることになる。それは彼女が脱退を悔やんでいるからではなく、彼女がいた短い時間が、LE SSERAFIMの始まりに確かに刻まれているからなのだ。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）