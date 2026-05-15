「男子ゴルフ・関西オープン選手権・第２日」（１５日、茨木ＣＣ東Ｃ＝パー７０）

３アンダー、２位から出た池田勇太（４０）＝フリー＝がこの日も３バーディー、ノーボギーの６７でラウンド。通算６アンダーとして午前スタート組では首位の小西たかのりに１打差の２位でホールアウトした。

２番パー５で難なくバーディーを先行させると３番パー４は左のラフから２打目がグリーン右下にオン。ピン位置が左上だったため「１６、７メートルはあったかな。最後、下ってたんでタッチを合わせるだけと思って打ったけど、半分過ぎたくらいから『いいラインに乗った』とは思いましたね」という絶妙のパットが見事、カップイン。

この流れが、通常営業時のパー５をパー４にした、前日は全選手によるフェアウエーキープ率８％あまりという、超難関ホールでの好プレーに結びついた。

ティーショットは、ほとんどの選手が捕まってしまう、フェアウエーとフェアウエーの間にある深いラフ。「１５センチ右だったらグリーンを狙えていた」が、池田をもってしても「あれしかない」と、サンドウエッジで先のフェアウエーに置くだけという２打目を選択。

しかしそこから１２８ヤードをピッチングでピン上３０センチにつけて、ここをパーでしのいだ。「そこまでの流れがよかったからね」と池田もしてやったりのナイスパーとなった。

後半は、１０番でバーディーを奪ったが、以降はすべてパー。「チャンスはいっぱいあったんだけど、もうちょっと入れたかった。ストレスが多いよね」と、満足はしていない。

逆に言えば、このスコアに満足できないくらい、もっと出来る自分を感じられるまでに、池田のゴルフは戻ってきている。「ストレスを持ち越してもいいことない」という切り替えの大切さも分かっている。「一ホール一ホール、納得いくプレーを、自分らしく」。そうすれば７年ぶり、２２勝目がぐんと近づいてくる。