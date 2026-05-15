かまいたちの濱家、40歳を過ぎた身体に衰え…衝撃告白にスタジオどよめき 芸人仲間も「ええっ！」
お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一（42）が、14日放送の『アメトーーク！』（毎週木曜 後11：15）に出演。衝撃の告白にスタジオがどよめいた。
【動画】かまいたち濱家、自らハゲいじり 自身につけて欲しい馬名は「ハゲソデハゲナイナ」
今回は「意外と40歳いってる芸人」をテーマに、向井慧（パンサー）、リリー（見取り図）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、ハライチ、山添寛（相席スタート）、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、和田まんじゅう（ネルソンズ）、お見送り芸人しんいちが出演。世代に共通する「あるある」や苦労などを語った。
芸人たちが自身が感じる体の衰えについて語る中、リリーが「濱家さんちょっと…ハゲてきてるんです」と暴露し、濱家も「めっちゃハゲてますよ」とカミングアウトした。
スタジオのカメラが、濱家の頭頂部を映すも「今は無駄です。黒い粉振っているんで、僕」と明かし、芸人仲間や観覧客から「ええっ！」と驚きの声が上がった。
【動画】かまいたち濱家、自らハゲいじり 自身につけて欲しい馬名は「ハゲソデハゲナイナ」
今回は「意外と40歳いってる芸人」をテーマに、向井慧（パンサー）、リリー（見取り図）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、ハライチ、山添寛（相席スタート）、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、和田まんじゅう（ネルソンズ）、お見送り芸人しんいちが出演。世代に共通する「あるある」や苦労などを語った。
芸人たちが自身が感じる体の衰えについて語る中、リリーが「濱家さんちょっと…ハゲてきてるんです」と暴露し、濱家も「めっちゃハゲてますよ」とカミングアウトした。
スタジオのカメラが、濱家の頭頂部を映すも「今は無駄です。黒い粉振っているんで、僕」と明かし、芸人仲間や観覧客から「ええっ！」と驚きの声が上がった。