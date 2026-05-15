67歳・つまみ枝豆、妻・江口ともみと「恥ずかしながらのペアルック」 ゴルフコーデ披露「お似合い」「ベストカップル」
お笑い芸人で芸能事務所の代表取締役も務めるつまみ枝豆（67）が13日、自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの江口ともみ（58）とのゴルフイベントでの“ペアルック”を披露した。
【写真】「お似合い」「ベストカップル」ミニスカ姿の江口ともみと“ペアルック”を披露したつまみ枝豆
枝豆は「叙々苑カップ 芸能人ゴルフチャンピオン決定戦 創業50周年記念大会が、7年振りに帰って来た」と、伝統ある華やかな大会に夫婦そろって参戦したことを報告。
晴れわたる青空のもと、人気ゴルフウェアブランドのアイテムでコーディネートを統一したそうで、「快晴の中、夫婦揃っての参加 ウェアは『ROUGH&SWELL』恥ずかしながらのペアルック」とおちゃめに照れながらも、抜群のコンビネーションをのぞかせた。
コメント欄には「素敵なお二人」「ペアルックお似合いです」「参りました!!最高!!ベストカップルで決まりです!!」「仲がイイですね ご馳走様です」「美人の奥様を持つと男冥利につきますね」などの声が寄せられている。
【写真】「お似合い」「ベストカップル」ミニスカ姿の江口ともみと“ペアルック”を披露したつまみ枝豆
枝豆は「叙々苑カップ 芸能人ゴルフチャンピオン決定戦 創業50周年記念大会が、7年振りに帰って来た」と、伝統ある華やかな大会に夫婦そろって参戦したことを報告。
晴れわたる青空のもと、人気ゴルフウェアブランドのアイテムでコーディネートを統一したそうで、「快晴の中、夫婦揃っての参加 ウェアは『ROUGH&SWELL』恥ずかしながらのペアルック」とおちゃめに照れながらも、抜群のコンビネーションをのぞかせた。
コメント欄には「素敵なお二人」「ペアルックお似合いです」「参りました!!最高!!ベストカップルで決まりです!!」「仲がイイですね ご馳走様です」「美人の奥様を持つと男冥利につきますね」などの声が寄せられている。