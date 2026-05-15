病気ではないが決して快調でもない……。年を重ねると増えてくる“なんとなく不調”に効く体操を、ごぼう先生が毎回ひとつ考案。体を動かして、不調を撃退しよう！

■今週の体操は…ぽっこりお腹改善に「アシカのポーズ」

ゴールデンウイークが明け、環境変化によるストレスで“五月病”に陥っている人も多いのではないでしょうか。ストレス太りでぽっこりお腹になってしまうのを防ぐには、自律神経の力を借りましょう。とくに夜は自律神経のなかでもリラックスモードの副交感神経を優位にさせることが大事。お腹まわりの筋肉をじんわり伸ばしたり縮めたりすることで全身の血流がよくなり、心地よい睡眠に誘われ、ストレスの軽減につながりますよ。

【1】うつぶせになり、両方の手のひらを胸の横で床につく。

【2】ひじを伸ばしながら、腕の力でゆっくりと上体を持ち上げる。ひじを伸ばしきったところで10秒キープ。背筋を伸ばして、頭を軽く上げ、お腹まわりがじんわり伸びていることを感じよう。



ストレス太り予防には、しっかりかんで食べること。満腹感を得られるだけでなく、幸せホルモン「セロトニン」が分泌され、ストレス解消にもつながりますよ。

【PROFILE】

ごぼう先生

10万人以上のシニアを笑顔にしてきた“大人のための体操のお兄さん”。とにかく簡単でわかりやすく、楽しい体操が人気。SNSでも発信し、幅広い世代から支持を集めている。