YouTubeで再生回数3000回を突破し反響をよんでいるのは、大型犬と茶トラ猫の可愛すぎる攻防戦。愛が重すぎる猫ちゃんと困りながらも受け入れるわんちゃんの様子に、視聴者からは「猫のしつこさに笑う」「仲良しな姿に癒されます」と温かなコメントが寄せられました。その後、愛情表現に耐えかねたわんちゃんが見せた行動とは…！？

【動画：全力で愛情表現をしてくる『愛が重すぎる猫』に大型犬は…微笑ましい『攻防戦の様子』】

起きた瞬間に激変！茶トラ猫の「重すぎる愛」が止まらない

YouTubeチャンネル「黒ラブと保護猫の日常」に投稿されたのは黒ラブラドールのムニくんと保護猫コウくんの仲睦まじい姿。優しいムニくんと愛が重すぎるコウくん、２頭のコミカルなやり取りが、多くの人を癒やしているようです。

始まりはボールをキープしたまま仲良く眠る２頭の姿。しかし起きてからコウくんの猛烈なアピールがはじまったのだとか。ムニくんへ顔をグイグイこすりつけたり、お尻を押し当てたりと、全力の愛情表現を繰り出したといいます。

鼻が曲がる猛アタック！ムニくんの「深いため息」に爆笑

時にはムニくんの鼻がひん曲がるほどの勢いで顔をこすりつける姿に、愛の深さを感じずにはいられません。 対するムニくんは、困り果てた表情に。「もう勘弁して…」という気持ちが伝わるかのような姿に、思わず笑ってしまいます。

耐えかねてムニくんが離脱する場面もありますが、数時間後にはまた仲良く隣で寝る姿が。しかし、起きたら再び猛アタックが再開されたのだとか！コウくんがしっぽをムニくんの鼻に当てるなど、アピールはさらに加熱したといいます。

ついに反撃開始！ムニくんの「ペシペシ」と二匹の深い絆

あまりにコウくんがしつこく甘えてくるため、ついにムニくんが反撃を開始することに！大きな前足を使って、コウくんの頭を「ペシ、ペシ」と優しく叩いたのだそう。その様子からは「いい加減にして！」という声が聞こえてきそうです。

叩かれても全く動じないコウくんと、一生懸命に「ペシペシ」を繰り出すムニくん。なんだかんだで相性抜群な２頭のやり取りは、見ているだけで思わず笑みがこぼれてしまうほど、微笑ましい光景なのでした。

投稿には「コウくんのしつこさに笑ったｗ」「仲良しな姿に癒されます」「困ってる顔が可愛い」などの声が寄せられました。どれだけ猛アタックされても本気では怒らないムニくんと、全くめげないコウくんのやり取りに、多くの人が癒やされています。絶妙な距離感からは、２頭の深い信頼関係が伝わってくるかのようです。

YouTubeチャンネル「黒ラブと保護猫の日常」では、黒ラブのムニくん、茶トラのコウくん、そして白黒猫のマメちゃんの３頭が織りなす日常を配信中。保護猫たちとの温かな暮らしや、仲良しなやり取りを楽しむことができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「黒ラブと保護猫の日常」さま

執筆：霜月みあ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。