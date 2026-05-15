今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫ちゃんのミラクルショット。高い場所からカッコよくジャンプする猫ちゃん。その瞬間を撮影しようとしたところ、まさかの写真が撮れたようです。投稿はThreadsにて、12万回以上表示。いいね数は1.8万件を超えていました。

【写真：猫の『カッコイイ飛び降りシーン』を撮ったはずが…写っていたのは→『まさかの光景』】

上から飛び降りるカッコイイ写真を撮ったはずだったのに…

今回、Threadsに投稿したのは「あき」さん。登場したのは、猫の蒼ちゃんです。

その日、高い場所に登っていた蒼ちゃんは勢い良く下へジャンプしたそうです。上から華麗に飛び降りるカッコいい蒼ちゃんの写真を撮りたい。そう思った飼い主さんは、その瞬間をカメラに収めようとシャッターを切ったそうです。

そして撮影されたのは…右下へと転落していく蒼ちゃんの後ろ足。まるで、ズコーっとこけて転落しているみたいだったそうです。猫の写真ってタイミングや角度などを考えないといけないので難しいですよね。

まさかのミラクルショットに猫好き爆笑

なんだか転落していっているみたいだった蒼ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「素晴らしい。ひねりが入ってて…感動ですね。」「本日1番笑わせていただきました」「犬神家やん」などの声が多く寄せられていました。カッコいい写真にはなりませんでしたが、多くの方に笑いと癒しを届けてくれるステキな一枚になったみたいですね。

Threadsアカウント「あき」では、猫ちゃん達との穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫たちの日常は見ていて心が和みます。

写真・動画提供：Threadsアカウント「あき」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。