猫が『隠れやすい』お家の中の場所4選

猫は暗くて狭い場所や、人の目が届きにくい場所を好んで隠れます。普段からよく入り込む場所を知っておくと、姿が見えないときにも落ち着いて探しやすくなります。まずは、猫が隠れやすい代表的な場所を確認しておきましょう。

1.家具の下や隙間

ソファやベッド、テレビ台などの家具の下は、猫が隠れやすい定番の場所。暗くて狭く、周囲の様子も確認できるため、猫にとって安心できる空間です。掃除機の音や来客など、驚いたときにとっさに逃げ込むこともあるでしょう。

また、家具と壁の間のわずかな隙間に入り込む猫もいます。体が柔らかいため、人が入れないような狭いスペースでも問題なく潜り込みます。特に子猫や小柄な猫は、思いがけない隙間に入ってしまうことがあるため注意が必要です。

家具の奥に入り込むと姿が見えにくく、出てこないと心配になることもあります。奥に入り込んだまま眠っているケースも多く、静かな環境では長時間出てこないこともあるかもしれません。

2.クローゼットや押し入れ

クローゼットや押し入れも猫が好む隠れ場所です。暗くて静かなうえ、衣類や布団に囲まれているため落ち着きやすい環境なのです。扉を開けた瞬間に入り込み、そのまま閉じ込められてしまうケースも少なくありません。

中に入ると、衣類の上や箱の隙間などに潜り込んで眠ることがあります。人の匂いがついた布類があることも、猫にとって安心できる要因になります。寒い時期は暖かさを求めて入り込むこともあります。

ただ、注意点もあります。例えば長時間クローゼットや押し入れに閉じ込められると、水分補給ができず体調を崩す恐れもあります。扉の開閉時には猫が入り込んでいないか確認することも大切です。

3.段ボールやキャットハウスの中

段ボールやキャットハウスも、猫にとって安心できる隠れ場所。四方が囲まれていることで外敵から身を守れる感覚があり、落ち着いて過ごせるのでしょう。新しく段ボールを置くと、すぐに中に入る猫も多く見られるのもこのためです。

静かに眠りたいときや、ひとりになりたいときに利用することもあります。多頭飼いの場合は、ほかの猫から距離を取るための避難場所として使われることもあります。

4.高い場所

猫は高い場所にも身を潜めます。棚の上や冷蔵庫の上、タンスの上など、人の目線より高い位置は安心できる場所になりやすいのです。下から見えにくいため、隠れているつもりになっている猫も少なくありません。

高い場所は周囲を見渡せるため、警戒しているときにも選ばれやすい位置。来客時や大きな音がしたときなどに、静かな高所へ移動して落ち着こうとする子もいるでしょう。

カーテンレールの上や家具の陰など、意外な場所に隠れているケースもあるため、猫を探すときは上方向も確認することが大切です。

身を潜める理由や出てこないときの対処法

猫が突然身を隠す理由はいくつかあります。代表的なのは不安や警戒。来客、大きな音、環境の変化などがあると、安全な場所に身を潜めようとします。落ち着けば自分から出てくることが多いです。

他にも体調が悪いときに隠れることもあります。元気がない、食欲がない状態で長時間出てこない場合は注意が必要です。猫は具合が悪いと外敵から身を守るために静かな場所へ移動する傾向があります。

続いて猫が隠れ場所から出てこないときは無理に引きずり出さないことが大切。無理に触るとさらに警戒し、別の場所へ移動してしまうことがあります。まずは静かな環境を保ち、安心して出てこられる状況を作ります。

名前を呼びながらフードの音を立てる、おもちゃを動かすなど、自然に出てくるきっかけを作る方法も有効です。

まとめ

猫は安心できる場所を求めて、様々な場所に隠れます。ただ、不安や休息、体調不良などが理由になることもあり、長時間出てこない場合は注意が必要です。普段から隠れやすい場所を把握し、落ち着いて対応できるようにしておくことが大切です。

今回の記事を参考に、猫が隠れたとき上手に対処してみてください。