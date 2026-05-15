メイドカフェ「あっとほぉーむカフェ」が、「すみっコぐらし」とのコラボレーションカフェを開催する。東京・秋葉原では5月15日（金）から7月31日（金）まで、大阪・日本橋では8月7日（金）から9月14日（月）まで実施される。

メイドカフェ「あっとほぉーむカフェ」がすみっコぐらしとコラボ

「あっとほぉーむカフェ」は、2000年代に流行した美味しくなるおまじない「萌え萌えきゅん」を生み出したメイドカフェで、2024年に創業20周年を迎えた。今回のコラボでは、メイド姿のすみっコたちをデザインしたオリジナルメニューが登場。店内装飾や限定グッズで「すみっコぐらし」の世界観を楽しめる内容となっている。

コラボフードは3種類で、メイド姿のすみっコたちのピックがついた「すみっコたちのおかえりなさいませオムライス」（1650円）、ピンク色のカレーに、しろくまの形のライスが目を引く「しろくまのもえのちかいピンクカレー」（1600円）、ぺんぎん？が描かれたパンでサンドしたきゅうりとたまごのサンドイッチ「ぺんぎん？のきゅうりましましサンドイッチ」（1600円）がラインアップする。

「すみっコたちのおかえりなさいませオムライス」（1650円）、「しろくまのもえのちかいピンクカレー」（1600円）、「ぺんぎん？のきゅうりましましサンドイッチ」（1600円）

コラボデザートも3種あり、チョコのドーナツからはずかしがりやのねこが顔をのぞかせる「ねこのかくれんぼドーナツ」（1400円）、ステージに見立てたロールケーキの上にとんかつとえびふらいのしっぽがのった「とんかつ＆えびふらいのしっぽのあげあげ♪ステージケーキ」（1400円）、とかげのプリンが真ん中にあしらわれた「とかげのもえもえぱふぇ」（1400円）がお目見えする。

「ねこのかくれんぼドーナツ」（1400円）、「とんかつ＆えびふらいのしっぽのあげあげ♪ステージケーキ」（1400円）、「とかげのもえもえぱふぇ」（1400円）

ドリンクはそれぞれのキャラクターをイメージしたカラーで、全8種類の「すみっコたちのカラフルドリンク」（1100円）が登場する。すみっコたちは、しろくまはピンクグレープフルーツ、ぺんぎん？はグリーンアップル、とんかつはパイナップル、ねこはマンゴー、とかげはブルーキュラソーのカラフルなソーダとなる。

みにっコはあげものなかまの3種類がラインアップされ、えびふらいのしっぽはストロベリー、あじふらいのしっぽはブルーキュラソー、えびてんのしっぽはむらさきいものミルクベースのドリンクとなる。どのドリンクにもプリントクッキーやカラーアイスなどがそえられている。

すみっコたちのカラフルドリンク（全8種 1100円）

ノベルティは3種類で、来店するとコラボランチョンマット、コラボフード＆デザートを1品注文ごとに全8種のオリジナルカード、コラボドリンクを1品注文ごとに全8種のオリジナルコースターがもらえる。メイド姿のすみっコたちのグッズも多数登場し、「アクリルキーホルダー」（全8種 1100円）、「缶バッジ」（全8種 550円）、「アクリルフレーム」（全8種 2200円）、「ミニトートバッグ」（1980円）、「ぶらさげぬいぐるみ」（全6種 2860円）が販売される。

コラボメニュー注文などでノベルティをプレゼント

キーホルダーや缶バッジなど、限定グッズ一覧

「あっとほぉーむカフェ」の「すみっコぐらし」コラボは、東京・秋葉原「あっとほぉーむカフェ AKIBAカルチャーズZONE店 R」で5月15日（金）から7月31日（金）まで、大阪・日本橋「あっとほぉーむカフェ 大阪本店1階」で8月7日（金）から9月14日（月）まで開催される。



グッズは東京会場と「あっとほぉーむショップ オンライン」で5月15日（金）正午から販売され、「San-xネット」でも5月22日（金）午前10時から販売する。なお、「ぶらさげぬいぐるみ（全6種）」は後日発売予定。商品の価格は全て税込。