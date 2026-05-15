1番人気は危険か…ヴィクトリアマイルで「軽視したい2頭」と“激走期待の超伏兵”
17日、東京競馬場では古馬牝馬によるG1、ヴィクトリアマイルが行われる。
◆今年のヴィクトリアマイルは“イン前有利”？
舞台は、先週のNHKマイルCと同じ芝1600mだが、AコースからBコースに替わるため、“外差し”から“イン前有利”な馬場に変貌を遂げる可能性が高い。レース直前まで馬場の傾向はしっかり見極めたいところだろう。
今年は3頭のG1馬を含む14頭の重賞ウイナーがそろった。純粋なマイラーもいれば、短距離路線を歩んできた馬、さらに中距離路線からマイルに転じてきた馬もいる。
激戦必至の一戦だが、実力以上に“過剰人気”となりそうなのが、エンブロイダリーとチェルヴィニアだ。いずれも3歳時に二冠牝馬に輝いており、実績ではワンツーを呼べる2頭である。
昨年の桜花賞と秋華賞を制したエンブロイダリーは、引き続きC.ルメール騎手とのコンビ。オークスは9着に敗れたが、明らかに距離が長かった。得意のマイル戦なら最も信頼できる1頭といえるだろう。
エンブロイダリーは前走・阪神牝馬Sで改めてその実力を示した。好スタートから先手を奪うと、最後までしっかりと脚を使い、後続を振り切ってゴールイン。4か月ぶりの実戦で重賞4勝目を飾った。
東京芝1600mはクイーンCを完勝した舞台でもあり、今回は間違いなく1番人気に支持されるだろう。それがエンブロイダリーの過剰人気を生むことになりそうだ。
◆エンブロイダリー過剰人気の可能性
今年のG1戦線を振り返ると、2〜3着に伏兵が入り、“ヒモ荒れ”になることはあるが、1着馬に限るとほぼ人気馬が勝利している。今年初戦のフェブラリーSこそ勝利したのは2番人気のコスタノヴァだったが、高松宮記念以降は1番人気の馬が6連勝中である。
先週のNHKマイルCでは不思議な現象も起こった。勝ったロデオドライブは、締め切り直前まで3番人気だったにもかかわらず、レース後に1番人気だったことが判明。これに驚いたファンも少なくなかったはずだ。
この流れを受けて、今週もとりあえず1番人気の馬を買っておけばいいというファンもいるはず。つまり実力以上に支持される確率が高い。
さらにエンブロイダリーは、ある程度、前に行くことが予想されるため、他馬から見れば格好の目標になり得る。マークもよりきつくなる分、府中の長い直線で息が持たない可能性も考えておきたい。
◆先週はムチ10連打で過怠金5万円…レーン騎手はどう動く？
もう1頭、エンブロイダリーと同じく過剰人気となりそうなのが、2年前のオークスと秋華賞を制したチェルヴィニアだ。こちらは近走やや不甲斐ない成績に終わっているが、D.レーン騎手の存在が心強い。
レーン騎手といえば、先週のNHKマイルCでロデオドライブを勝利に導いたが、その陰には“やったもん勝ち”ともいえるムチ10連打があった。
アスクイキゴミとはわずかにハナ差で、レース後には“ルールを守った”同馬の鞍上、戸崎圭太騎手に同情の声もあったほど。レーン騎手はムチの使用について過怠金5万円の制裁を課されたが、受け取った賞金に比べれば些細な額といえるだろう。
もし今週のヴィクトリアマイルでもゴール前で接戦に持ち込めば、レーン騎手はお構いなしの策に出る可能性も捨てきれないが、ある程度、ルールに準じなければという意識はあるはずだ。短期免許期間はまだ1か月残っており、オークスや日本ダービーを前に今週は勝負度合いがそれほど高くないのではないだろうか。
以上の理由で、上位人気が予想される有力馬の中ではエンブロイダリーとチェルヴィニアの2頭を軽視したい。
◆ヴィクトリアマイルで毎年激走する“ディープ系血統”に注目
逆にヴィクトリアマイルで狙いたいのはズバリ5頭。アイサンサン、クイーンズウォーク、ドロップオブライト、パラディレーヌ、ラヴァンダである。
◆今年のヴィクトリアマイルは“イン前有利”？
舞台は、先週のNHKマイルCと同じ芝1600mだが、AコースからBコースに替わるため、“外差し”から“イン前有利”な馬場に変貌を遂げる可能性が高い。レース直前まで馬場の傾向はしっかり見極めたいところだろう。
今年は3頭のG1馬を含む14頭の重賞ウイナーがそろった。純粋なマイラーもいれば、短距離路線を歩んできた馬、さらに中距離路線からマイルに転じてきた馬もいる。
昨年の桜花賞と秋華賞を制したエンブロイダリーは、引き続きC.ルメール騎手とのコンビ。オークスは9着に敗れたが、明らかに距離が長かった。得意のマイル戦なら最も信頼できる1頭といえるだろう。
エンブロイダリーは前走・阪神牝馬Sで改めてその実力を示した。好スタートから先手を奪うと、最後までしっかりと脚を使い、後続を振り切ってゴールイン。4か月ぶりの実戦で重賞4勝目を飾った。
東京芝1600mはクイーンCを完勝した舞台でもあり、今回は間違いなく1番人気に支持されるだろう。それがエンブロイダリーの過剰人気を生むことになりそうだ。
◆エンブロイダリー過剰人気の可能性
今年のG1戦線を振り返ると、2〜3着に伏兵が入り、“ヒモ荒れ”になることはあるが、1着馬に限るとほぼ人気馬が勝利している。今年初戦のフェブラリーSこそ勝利したのは2番人気のコスタノヴァだったが、高松宮記念以降は1番人気の馬が6連勝中である。
先週のNHKマイルCでは不思議な現象も起こった。勝ったロデオドライブは、締め切り直前まで3番人気だったにもかかわらず、レース後に1番人気だったことが判明。これに驚いたファンも少なくなかったはずだ。
この流れを受けて、今週もとりあえず1番人気の馬を買っておけばいいというファンもいるはず。つまり実力以上に支持される確率が高い。
さらにエンブロイダリーは、ある程度、前に行くことが予想されるため、他馬から見れば格好の目標になり得る。マークもよりきつくなる分、府中の長い直線で息が持たない可能性も考えておきたい。
◆先週はムチ10連打で過怠金5万円…レーン騎手はどう動く？
もう1頭、エンブロイダリーと同じく過剰人気となりそうなのが、2年前のオークスと秋華賞を制したチェルヴィニアだ。こちらは近走やや不甲斐ない成績に終わっているが、D.レーン騎手の存在が心強い。
レーン騎手といえば、先週のNHKマイルCでロデオドライブを勝利に導いたが、その陰には“やったもん勝ち”ともいえるムチ10連打があった。
アスクイキゴミとはわずかにハナ差で、レース後には“ルールを守った”同馬の鞍上、戸崎圭太騎手に同情の声もあったほど。レーン騎手はムチの使用について過怠金5万円の制裁を課されたが、受け取った賞金に比べれば些細な額といえるだろう。
もし今週のヴィクトリアマイルでもゴール前で接戦に持ち込めば、レーン騎手はお構いなしの策に出る可能性も捨てきれないが、ある程度、ルールに準じなければという意識はあるはずだ。短期免許期間はまだ1か月残っており、オークスや日本ダービーを前に今週は勝負度合いがそれほど高くないのではないだろうか。
以上の理由で、上位人気が予想される有力馬の中ではエンブロイダリーとチェルヴィニアの2頭を軽視したい。
◆ヴィクトリアマイルで毎年激走する“ディープ系血統”に注目
逆にヴィクトリアマイルで狙いたいのはズバリ5頭。アイサンサン、クイーンズウォーク、ドロップオブライト、パラディレーヌ、ラヴァンダである。