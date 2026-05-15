「大会期間中の復帰が難しい」森保監督がW杯メンバー26人を発表、負傷の三笘や南野は招集されず　長友は最多5大会連続出場へ

6月に開幕するサッカーのワールドカップ。4年に一度の大一番に臨む日本代表のメンバー26人が、さきほど発表されました。

会場に集まった多くのメディアが注目する中、スーツ姿で登場した森保一監督。日本代表を率いる指揮官自ら、ワールドカップを戦う26人の代表メンバーを発表しました。

森保監督：

最後まで戦い抜くことを、一戦一戦、実践していきたい。

まずはゴールキーパー。

イタリアのパルマに所属し日本の守護神として君臨する鈴木彩艶選手をはじめとする3人。

そしてディフェンダーは9人。

中でも一番の注目だった「元気印」長友佑都選手も選ばれ、日本人最多となる5大会連続出場となります。

ミッドフィルダー・フォワードでは、2月に左足首を負傷し、出場が危ぶまれていた遠藤航選手も選出された。

そして中盤の攻撃的なポジションでは、久保建英選手や前回大会2得点の堂安律選手が選ばれる中、今シーズン所属チームで14ゴールを挙げた中村敬斗選手も初のワールドカップメンバー入り。

一方、ケガ明けの南野拓実選手や、先日のリーグ戦で左足の太もも裏を負傷した三笘薫選手は、残念ながら招集されませんでした。

森保監督：

W杯大会期間中には復帰は難しいということで、選出を断念した。今、日本が世界で勝つために、最高の26人を選ばせてもらった。