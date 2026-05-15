東武鉄道、野岩鉄道、会津鉄道、JR東日本らは、東武鉄道のSL列車「大樹」を下今市〜会津若松駅間で運行する。旧国鉄会津線の会津田島以北でSLが運行されるのは、1974年以来52年ぶり。

下今市〜新藤原駅間は東武鬼怒川線、新藤原〜会津高原尾瀬口駅間は野岩鉄道会津鬼怒川線、会津高原尾瀬口〜西若松駅間は会津鉄道会津線、西若松〜会津若松駅間はJR東日本の只見線に乗り入れる“4社またぎ”運行となる。列車名は、福島県猪苗代町の土津神社に由来する「SL大樹『土津（はにつ）』」。

運転日は6月27・28日。27日は下今市発会津若松行きの片道運行で、下今市を午前9時33分に出発し、会津若松には午後4時53分に着く。復路は会津若松発下今市行きで、会津若松を午前9時30分に出発し、下今市に午後5時19分に到着する。

往復とも、下今市〜会津田島間はディーゼル機関車（DL）・SL・車掌車・客車3両の組成で、DLが牽引する。会津田島〜会津若松間はSL・車掌車・客車3両・DLの組成で、SLが先頭に立つ。

JR東日本びゅうツーリズム＆セールスまたはクラブツーリズムの旅行商品として販売する。発売日等の詳細は追って発表される。