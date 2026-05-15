4社線を直通するSL大樹「土津（はにつ）」が6月運転

東武鉄道・野岩鉄道・会津鉄道・JR東日本は2026年5月15日、SL大樹「土津（はにつ）」を下今市〜会津若松間で特別運行すると発表しました。運転日は6月27日（土）・28日（日）です。

【画像】長すぎる！これが4社線を直通するSL大樹「土津」の運行時刻です

列車名「土津」の由来は、会津藩初代藩主・保科正之公を祀る土津神社が由来。下今市から会津田島までは、ディーゼル機関車が牽引します。

SL大樹は通常、東武鉄道の下今市〜鬼怒川温泉間で運行されています。今回は東武鉄道・野岩鉄道・会津鉄道・JR東日本の4社線を直通します。

旧国鉄会津線の会津田島〜西若松駅間をSLが走行するのは、1974年以来52年ぶりです。

6月27日は下今市発・会津若松行き（DL+SL+車掌車+客車3両）、6月28日が会津若松発・下今市行き（SL+車掌車+客車3両+DL）です。会津若松行きの所要時間は7時間20分、下今市行きは7時間49分におよびます。

乗車には、JR東日本びゅうツーリズム＆セールスまたはクラブツーリズムが販売するツアーへの申し込みが必要。詳細は両社のホームページで後日発表するとしています。