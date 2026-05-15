お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（55）が15日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に出演。人気女優が親友に送ったアドバイスに感心する場面があった。

同番組には、スタジオゲストとして元乃木坂46で女優の生田絵梨花（29）が生出演。VTRでは生田の“大親友”という女優・芳根京子（29）がコメントを寄せた。

その中で芳根は、生田から悩み相談を受けた時のエピソードを披露した。「去年いくちゃんが壁にぶち当たったタイミングがあって」と切り出し、翌日の撮影シーンに悩むあまり「どうすればいいのか分からなくなって」という生田の姿を思い出しながら、「もう助けたいんです」と思わず目を潤ませた。

当時、芳根は「何がいくちゃんを助けられるんだろう」と考え、「私に言ってくれた悩みを、現場でも言える人はいる？」と聞いたそう。自身に置き換え「私だったら、“明日のこのシーンが不安だ”と思ったら、監督とかプロデューサーさんとか、だれか1人でもいいから、自分の弱さを出す」と、現場で共有することを勧めたという。

その上で、生田の人柄について「みんなが思う“生田絵梨花でいなきゃ”っていうのが凄く強い」と指摘。「凄く責任感があるから、少しでも私が肩の力を抜けたらいいな」という芳根のコメントに、MCの博多大吉は「ちゃんといいアドバイス」と感心した。

「大正解をパッとおっしゃって」と絶賛すると、生田も「“些細なことでもいつでも連絡して”って言ってくれて、きょんちゃんなら言える、言ったことで心が救われたり楽になる」と告白。「話してると、いつも発見がたくさんあります」と感謝していた。